Гороскоп на 6 февраля для всех: мощный "телохранитель" и запретные знаки

Близнецам спрогнозировали мощную защиту / УНИАН

Самый позитивный гороскоп на 6 февраля 2021 года и 25 лунный день – это суббота, спрогнозирован знаку Зодиака Близнецы.

Людям, рожденным под этим знаком, спрогнозирована защита мощного "телохранителя", говорится на supercook.ru.

Раков могут утомить будни, и им светит сюрприз.

На какую субботу рассчитывать представителям стихии воздух

Гороскоп на 6 февраля 2021 года – Водолей

Постарайтесь не работать в группе. "Доброжелатели" могут подпортить жизнь. Во всех сферах возможны и удача, и проколы.

Гороскоп на завтра – Близнецы

До обеда вашим "телохранителем" будут высшие силы. Возможно, для решения семейных проблем нужно будет вытащить деньги из кошелька. Во второй половине дня постарайтесь не терять сдержанность и собранность.

Гороскоп на 6 февраля 2021 – Весы

Если хотите избавиться от недовольства – покопайтесь в прошлом и найдите причину. До обеда раздраженность может спровоцировать недоразумения.

На какую субботу рассчитывать представителям стихии огонь

Гороскоп на 6 февраля 2021 года – Стрелец

До обеда вы можете получить негативную новость – могут подвести или разочаровать партнеры. Хотите побороть негатив – "включайте" обаяние. Можно обращаться к чиновникам или к руководству.

Гороскоп на завтра – Лев

Если не будете контролировать эмоции – можете навредить своему здоровью или отношениям с близкими людьми. Ощущение чувства опасности может "выключиться".

Гороскоп на 6 февраля 2021 – Овен

Откажитесь от магических действий, иначе в жизнь можно впустить опасные силы. Контролируйте эмоции, тогда есть шанс избежать проблем со здоровьем и ухудшения отношений с окружающими.

На какую субботу рассчитывать представителям стихии земля

Гороскоп на 6 февраля 2021 года – Козерог

Гибкость будет залогом успеха. Лучше не встречаться с друзьями – возможно недовольство друг другом и недоразумения.

Гороскоп на завтра – Телец

Готовьтесь потратиться – возможны проблемы на семейном фронте. После обеда ожидается суета. Есть угроза нервного срыва. Постарайтесь не терять сдержанность и собранность.

Гороскоп на 6 февраля 2021 – Дева

С близкими могут возникнуть проблемы. Откажитесь от приключений на любовном фронте – возможны разочарования или обманы.

На какую субботу рассчитывать представителям стихии вода

Гороскоп на 6 февраля 2021 года – Рыбы

Не отвлекайтесь от важнейших дел – за достижения светят "плюшки", а проколы могут обойтись дорого. После обеда уровень жизненных сил может упасть.

Гороскоп на завтра – Рак

Рутина может утомить, стоит пообщаться с друзьями. Возможен сюрприз. Из-за семейных дел придется достать деньги из кошелька.

Гороскоп на 6 февраля 2021 – Скорпион

Болезнь, с которой вы не считались, может проявить себя. Будьте профессионалом, в таком случае вы можете смело обращаться к начальству.