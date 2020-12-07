Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви

Тельцам и Ракам спрогнозирован деловой бум / Reuters

Во вторник, 8 декабря и 24 лунный день, два знака Зодиака – Рак и Телец – могут засыпать деловыми предложения.

Гороскоп на 8 декабря 2020 года сулит Весам оживление старой любви, а мужчинам-Львам – карьерные плюшки, говорится на supercook.ru.

Еще два знака – Дева и Водолей – предупреждены об угрозе неприятностей. Девы могут лишиться крупной суммы, а в жизни Водолеев возможна случайная неудача.

Какие угрозы и возможности вторник несет представителям водной стихии

Гороскоп на 8 декабря 2020 года – Рыбы

Родственная душа может помочь притушить эмоции и сгладить острые углы. Вода успокоит душу.

Гороскоп на завтра – Рак

Вас могут засыпать предложениями о совместной работе – не упускайте шанс сделать прорыв. Близкие могут подзарядить позитивом.

Гороскоп на 8 декабря 2020 – Скорпион

Бизнесменам могут предложить что-то выгодное, не упускайте шанс покорить новую вершину. Будьте решительны.

Какие угрозы и возможности вторник несет представителям земной стихии

Гороскоп на 8 декабря 2020 года – Дева

Возможно, придется неожиданно на что-то потратить кругленькую сумму. Противопоказаны конфликты. Не теряйте уверенность в себе.

Гороскоп на завтра – Телец

Вам светит "дождь" из деловых предложений, не теряйте шанс подняться на новую вершину. Если хотите получить улыбку удачи – не акцентируйте внимание на мелочах и будьте великодушны.

Гороскоп на 8 декабря 2020 – Козерог

Если хотите избежать проблем в карьерной сфере – будьте добросовестны и терпеливы. Возможны проблемы на личном фронте и неожиданные расходы.

Какие угрозы и возможности вторник несет представителям огненной стихии

Гороскоп на 8 декабря 2020 года – Стрелец

Мужчины могут ранить словом кого-то близкого. Противопоказано копаться в неприятном прошлом. У женщин может появиться шанс показать все свои лучшие стороны. Не позвольте себе выброс гнева.

Гороскоп на завтра – Лев

Удача будет идти под руку с вами, и сил будет много. Мужчины могут сделать реальностью планы и улучшить положение на карьерной лестнице. Женщинам посоветовали пересмотреть сочетание работы с личной жизнью.

Гороскоп на 8 декабря 2020 – Овен

Рискованные дела не противопоказаны, поскольку рядом с вами будет удача. Вы можете достичь ощутимого прогресса в делах благодаря повышенной работоспособности и творческому подходу к разрешению проблем.

Какие угрозы и возможности вторник несет представителям воздушной стихии

Гороскоп на 8 декабря 2020 года – Водолей

Случайная неудача может нанести ощутимый ущерб положению. Продумывайте поступки и слова. Ситуация в семье может измениться из-за вашего равнодушия.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не смотрите в зеркало и не перегружайте глаза. Может возрасти тревога, недовольство тем, что уже сделано. Стоит потрудиться физически, прогуляться.

Гороскоп на 8 декабря 2020 – Весы

Возможно, захочется перемен, но день не подходит для "переворота". Старая любовь может ожить в сердце.