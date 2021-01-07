Гороскоп на 8 января для всех: полная пруха, опасные связи и тотальная неудача

Стрельцам спрогнозирован очень удачный день / Reuters

В 25-й лунный день – это пятница, 8 января, знаку Зодиака Близнецы во всех сферах грозят неудачи, а Стрельцам прогнозируется полная пруха. Водолеям и Ракам гороскоп на 8 января 2021 года пообещал хороший день для интима.

Астропрогноз посоветовал Ракам воздержаться от случайных интимных связей, поскольку они могут быть опасны, говорится на supercook.ru.

В гороскопе также есть предупреждение для Тельцов – им грозят опасности во время поездок.

Какой 25-й лунный день светит представителям земной стихии

Гороскоп на 8 января 2021 года – Козерог

Все, что может попортить состояние организма, вам противопоказано. Не идите на непродуманный риск. День не подходит для решения рутинных вопросов, постройки планов и старта нового дела.

Гороскоп на завтра – Телец

Понадобятся точность и аккуратность. Очень большая вероятность травм, болезней или конфликтов, поэтому не стоит отправляться куда-то далеко.

Гороскоп на 8 января 2021 – Дева

Если хотите сохранить средства – не сильно активничайте в деловой сфере. До обеда есть угроза размолвки с руководством.

Какой 25-й лунный день светит представителям воздушной стихии

Гороскоп на 8 января 2021 года – Водолей

Вы можете ощутить что-то новенькое. У вас будет больше жизненной энергии, может возрасти творческий потенциал.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Стоит отложить решение рутинных дел, старт нового дела и планирование. Противопоказан неоправданный риск.

Гороскоп на 8 января 2021 – Весы

Не стоит заниматься решением рутинных вопросов. Вы станете более раздражительными. Возможно увеличение недовольства.

Какой 25-й лунный день светит представителям водной стихии

Гороскоп на 8 января 2021 года – Рыбы

Новые знакомые могут стать друзьями. Семейная атмосфера может улучшиться, но осадок от обид пока никуда не денется.

Гороскоп на завтра – Рак

Стоит найти время для интима. Случайные связи могут ударить по отношениям с любимым человеком.

Гороскоп на 8 января 2021 – Скорпион

Вы можете подпортить отношения с близкими. Откажитесь от непримиримости и категоричности.

Какой 25-й лунный день светит представителям огненной стихии

Гороскоп на 8 января 2021 года – Стрелец

Можно заняться решением рутинных вопросов, постройкой планов на будущее. Стоит давать старт новым делам. Не стоит ввязываться в сомнительные дела.

Гороскоп на завтра – Лев

Из-за чрезмерной щедрости или доверчивости возможен прокол. Возможно, вас попытаются обмануть.

Гороскоп на 8 января 2021 – Овен

Из-за неприятной встречи или известия возможны проблемы со здоровьем. Женщин может разочаровать новый избранник. Мужчины могут быть озадачены из-за отношений с женщинами.