Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны, полезная перестановка и очернение

Благосклонность Фортуны сулят Тельцам / Reuters

Гороскоп на среду, 9 декабря и 24-25 лунный день, самый позитивный для знака Зодиака Телец – ему спрогнозирована благосклонность Фортуны.

Также светлый астропрогноз составлен для Водолеев, им сулят полезную деловую перестановку, пишет supercook.ru.

Нешуточные неприятности спрогнозированы Близнецам и Овнам – Овнов предупредили об угрозе измен, а Близнецов – о возможной попытке очернения.

К какой среде советуют готовиться представителям воздушной стихии

Гороскоп на 9 декабря 2020 года – Весы

Из-за слабой воли можно получить зависимость или оказаться под колпаком. Если не хотите усложнения жизни – слушайте внутренний голос.

Гороскоп на завтра – Близнецы

На работе вас хотят очернить – будьте осторожны во время общения, не помешает сдержанность. Есть угрозы плотских искушений, иллюзий и обманов.

Гороскоп на 9 декабря 2020 – Водолей

На рабочем фронте возможна полезная перестановка. Нельзя "зевать" – можно профукать шанс. День подходит для новых дел. Осторожно, вас могут втянуть в интригу.

К какой среде советуют готовиться представителям водной стихии

Гороскоп на 9 декабря 2020 года – Рыбы

Не перенапрягайте мозг и мышцы, иначе – есть угроза нервных срывов и оживления старых заболеваний. Избавьтесь от людей, которые к вам навязываются.

Гороскоп на завтра – Рак

Утрам настроение могут испортить. Деловые мероприятия лучше проводить после обеда. Советы или помощь друзей могут уберечь от глупостей.

Гороскоп на 9 декабря 2020 – Скорпион

Возможно, вы узнаете негатив о близких или партнерах. Постарайтесь не пустить в ход "жало". Из-за конфликта в семье можно потерять много энергии.

К какой среде советуют готовиться представителям огненной стихии

Гороскоп на 9 декабря 2020 года – Стрелец

В карьерных делах грозят преграды. Во время поездок по работе есть угроза крупных денежных потерь или ДТП.

Гороскоп на завтра – Лев

Неприятная случайность или плохая новость способны подтолкнуть к уступкам ради спокойной атмосферы. Тяга к власти может навредить и на карьерном, и на личном фронтах.

Гороскоп на 9 декабря 2020 – Овен

Возможна и деловая, и любовная измена. Неприятная случайность или плохая новость могут заставить заняться чем-то новым.

К какой среде советуют готовиться представителям земной стихии

Гороскоп на 9 декабря 2020 года – Дева

Постарайтесь снизить порог чувствительности к критике. Если не хотите напряженности дома – не доказывайте любимому человеку свою правоту.

Гороскоп на завтра – Телец

Творческие люди окажутся под особенным заступничеством Фортуны. Можно не бояться неприятностей.

Гороскоп на 9 декабря 2020 – Козерог

Близким нужно отдать максимально много душевного тепла. Противопоказана агрессия. Снизьте порог чувствительности к критике.

Совет на 9 декабря для всех знаков Зодиака от астролога Юлии Погорельченко

Юлия Погорельченко не советует в среду давать старт новым делам / instagram.com/vash_astrolog_j

"…Среда день пассивный, не стоит начинать ничего нового. Можно ехать в поездки, отдыхать, заниматься духовным ростом", – посоветовала Юлия Погорельченко.