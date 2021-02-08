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Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция

8 февраля 2021, 12:38

У представителя стихии земля из-за одного невзвешенного слова может возникнуть много проблем.

Водному знаку Зодиака посоветовали опасаться двух ключевых врагов
Рыбам посоветовали опасаться двух ключевых врагов / УНИАН

В 28-й лунный день – это вторник, знаку Зодиака Рыбы посоветовали опасаться двух главных врагов – резких слов и злоупотребления спиртным.

Мужчинам-Львам гороскоп на 9 февраля 2021 года спрогнозировал возможность успешно провернуть бизнес-операции, пишет supercook.ru.

Тельцов астропрогноз предупредил, что одно невзвешенное слово может спровоцировать уйму неприятностей.

Как советуют провести 28-й лунный день водным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 9 февраля 2021 года – Рыбы

Можно посвятить день исканиям в творческой сфере, любви или продолжению рода. Можете с кем-то встретиться, обменяться опытом или даже стать кому-то наставником. День может закончиться приятно – возможно пополнение кошелька.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Возможны неожиданные события, нужно держать себя в руках. Если вы начальник – сделайте так, чтобы в коллективе была здоровая атмосфера.

  • Гороскоп на 9 февраля 2021 – Скорпион

Стоит провести время на природе, подышать свежим воздухом. В то же время есть угроза простуды, на которую могут наслоиться осложнения.

Как советуют провести 28-й лунный день огненным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 9 февраля 2021 года – Овен

Женщинам не стоит посещать места, в которых скопилось много людей. Лучше отложить покупки и другие операции, связанные с деньгами. У мужчин может усилиться деловитость и аура.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Деловитость и способность к творчеству могут стать сильнее. Возможно, станет больше жизненных сил. Женщинам грозит любовный обман. Мужчины могут успешно провернуть бизнес-операции.

  • Гороскоп на 9 февраля 2021 – Стрелец

Могут стать сильнее интуиция, сексуальность и дар предвещать события. Можете проводить операции с недвижимостью, отправляться в путешествия, тренировать тело и покупать что-то крупное.

Как советуют провести 28-й лунный день воздушным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 9 февраля 2021 года – Водолей

Если можете – как можно дольше побудьте на улице. Не стоит ставить слишком амбициозные задачи и пускаться в любовные авантюры. Вы можете разочароваться, есть угроза обмана.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Постарайтесь сделать так, чтобы во время общения с собеседником не было задето его самолюбие и не была пробуждена зависть. Проявляйте сдержанность. Могут стать сильнее интуиция и способность предвещать будущее.

  • Гороскоп на 9 февраля 2021 – Весы

Во время общения необходимы тактичность и сдержанность. Если хотите решить много вопросов – "включайте" свое обаяние.

Как советуют провести 28-й лунный день земным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 9 февраля 2021 года – Козерог

На вашем пути возможны "капканы", но вы сможете их преодолеть. Возможно, придется пойти на важные шаги.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Из-за одного невзвешенного слова может возникнуть уйма неприятностей. Нужно быть сдержанными и тактичными. Могут стать сильнее интуиция и дар предвидения.

  • Гороскоп на 9 февраля 2021 – Дева

Можете обращаться к начальству и заниматься обустройством дома. Если хотите достичь высот – "не выключайте" упорство и обаяние.

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