Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа

Кошелек Раков и Тельцов может потолстеть / УНИАН

Позитивный в денежном плане 26-й лунный день – это суббота, 9 января, спрогнозирован знакам Зодиака Телец и Рак.

Ракам и Тельцам гороскоп на 9 января 2021 года спрогнозировал возможность получения значительной суммы, сообщает supercook.ru.

Рыбам сулят деловое предложение, которое не стоит сразу принимать, – работа может быть неподходящей.

Чем астропрогноз посоветовал наполнить субботу земным знакам Зодиака

Гороскоп на 9 января 2021 года – Козерог

Женщинам нужно упорядочить свой образ жизни – необходимо придерживаться режимов отдыха и питания. Мужчинам не стоит рассчитывать на то, что из нового знакомства получится что-то серьезное.

Гороскоп на завтра – Телец

В денежной ситуации возможны позитивные сдвиги. Женщины могут кем-то увлечься. Мужчинам для пополнения кошелька посоветовали выкладываться на работе.

Гороскоп на 9 января 2021 – Дева

Отложите новые дела и наведите порядок в старых. Денежная ситуация потихоньку становится радужнее.

Чем астропрогноз посоветовал наполнить субботу воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 9 января 2021 года – Водолей

Интуиция может слабеть, есть угроза ошибок. Нельзя впадать в пессимизм. Приятное с полезным сочетать не получится.

Гороскоп на завтра – Близнецы

У вас будет больше энергии, но не стоит пытаться одним махом расправиться со всеми проблемами. Теплая атмосфера дома может повлиять на денежное положение.

Гороскоп на 9 января 2021 – Весы

Ваш сексуальный, творческий и энергетический потенциал возрастет. День будет положительным для тех, кто хочет довести старые дела до финальной точки.

Чем астропрогноз посоветовал наполнить субботу огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 9 января 2021 года – Овен

Денежная ситуация будет постепенно становиться более радужной. Можно начать строить рабочие отношения с новыми людьми.

Гороскоп на завтра – Лев

Не стоит искать возможности пополнить кошелек в сферах, которые вам не знакомы – есть угроза краха надежд или обмана. Пока не стоит рваться к новым вершинам.

Гороскоп на 9 января 2021 – Стрелец

Возможно позитивное изменение в денежной сфере. Благодаря математическому складу ума и ответственности в рабочей сфере возможен успех или серьезный рост авторитета.

Чем астропрогноз посоветовал наполнить субботу водным знакам Зодиака

Гороскоп на 9 января 2021 года – Рыбы

Могут шалить нервы. Вам могут предложить новое место работы, не стоит спешить говорить "да". Новая работа может идти врознь с вашими жизненными ценностями.

Гороскоп на завтра – Рак

Если у вас есть зависимость – самое время от нее избавиться. Если кошелек серьезно пополнится – найдите деньгам "работу". Средства можно вложить в что-то выгодное.

Гороскоп на 9 января 2021 – Скорпион

Лучше отказаться от приобретений и не заключать соглашения. После обеда не стоит куда-то отправляться.