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Гороскоп на август 2023: что ждет Близнецов в последний месяц лета

Анна Ярославская
25 июля 2023, 03:21
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Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет август 2023 у представителей знака зодиака Близнецы.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Близнецы ​ - что принесет август в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Близнецов. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 1 августа в девятом доме гороскопа. Это не самое лучшее время для решения юридических дел и для того, чтобы подавать документы в суд.

Близнецы могут поехать в места, где никогда не были. Ваши границы расширятся. Это хорошее время для духовного познания и для того, чтобы открыть для себя новое учение.

16 августа - новолуние в третьем доме гороскопа. Дружеские отношения будут хорошими. Родственники вернут долг или выйдут на связь. Возможно в вашу жизнь вернутся бывшие возлюбленные, возобновятся встречи и отношения.

Некоторые Близнецы будет присматривать себе новую машину. Если вы собираетесь начать вести блог, то сначала подготовьте информацию, а начинайте с 18 сентября.

С 23 августа по 15 сентября Меркурий будет ретроградным. Эта планета даст Близнецам желание завершить ваши прошлые дела, отношения. Главной будет тема семьи и дома. Возможно вы поедете к родителям или начнете дома ремонт. Представители знака могут вернуться в то место, где они уже были.

Марс и Солнце также зайдут в четвертый дом гороскопа - актуальным будет вопрос продажи недвижимости. Вы можете начать работать на дому.

Марс в четвертом доме может давать конфликты в семье, например, с мамой, сестрой. Близнецы будут заниматься решением семейных вопросов.

28 августа Уран останавливается в двенадцатом доме гороскопа до конца января. Близнецы захотят освободиться от всего лишнего и ненужного. Будет желание резко все завершить.

Возможна операция и выздоровление, лечение - и психологическое, и физиологическое.

31 августа - второе полнолуние в этом месяце. Полная Луна в десятом доме гороскопа заставит Близнецов принять решение и сменить статус. Вы поймете, кем вы являетесь и куда вы движетесь. Луна будет соединяться с Сатурном. Проиграется тема финансов и ценностей.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Близнецы на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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