Гороскоп на август 2023 для Водолеев: возвращение бывшего, смена имиджа и ремонт

Первые дни августа будут очень эмоциональными, говорит гороскоп. Вы сообщите семье о важной новости, поэтому окажетесь в центре внимания.

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Что ждет Водолеев в августе 2023 года - гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Водолеев. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Козерогам - подарок, Водолеям - недоверие, Рыбам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается с полнолуния 1 августа в знаке Водолея. Эмоциональными днями могут оказаться три дня до 1 августа и три дня спустя. Больше всех ощутят это полнолуние те, кто родился 30 января. Полнолуние изменит ваш имидж, принесет популярность.

Возможно, вы сообщите семье о важной новости, поэтому окажетесь в центре внимания. Астролог советует использовать силу Луны для того, чтобы проявить себя, заявить о себе. Нужно направить энергию на то, чтобы вернуться к прежним привычкам, стилю, спорту. Эта энергия продлится до 16 августа.

"Когда полнолуние находится в нашем знаке, всегда заканчивается нечто, что могло начаться полгода назад. То есть, если у вас что-то началось в конце января – начале февраля, то сейчас эта история завершится. В первой половине августа вам может прийти ответ", - сказала специалист.

16 августа - новолуние в 7 доме отношений. Водолеи могут помириться и возобновить отношения. В вашу жизнь вернется бывший возлюбленный. Не исключено, что придется что-то переделать.

23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 сентября. В этот период нельзя принимать важных решений, покупать технику, делать другие дорогие покупки. В то же время хорошо все, что с приставкой "пере" - можно переделывать, пересдавать, ремонтировать что-то.

24 августа Солнце заставит Водолеев пересмотреть свои финансы. Вы будете заниматься вопросами доходов, оплачивать налоги, оформлять документы. Что касается финансов, то деньги придут, скорее всего, после 15 сентября.

28 августа планета сюрпризов Уран разворачивается в ретроградное движение до 27 января. Водолеям придется пересмотреть свои планы относительно недвижимости. Это может быть ремонт, дела родителей или других членов семьи.

31 августа заканчивается месяц еще одним полнолунием во втором доме денег. Прояснятся вопросы, связанные с работой, клиентами, доходами. Состоится сделка или командировка.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Козерог на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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