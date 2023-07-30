Гороскоп на август 2023: к каким сюрпризам готовиться Ракам

В августе будут два полнолуния и одно новолуние, а это значит, что месяц будет эмоциональным.

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Что ждет Раков в августе 2023 года - прогноз Анжелы Перл / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Раков. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Ракам - золотой дождь, Львам - отпуск, Девам - пауза.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе будут два полнолуния и одно новолуние, а это значит, что месяц будет эмоциональным.

1 августа - полнолуние в 8 доме гороскопа. Раки получат кредит, налог, наследство. Вас ждут деньги - чужие или общие. Возможно вы рассчитаетесь с долгами. Есть шанс в это полнолуние освободиться от дурного влияния нехорошего человека.

В последний месяц лета много планет будут ретроградными (Венера, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон). Они заставят вернуться назад. Раки могут узнать страшную тайну о своем спутнике жизни, вернуться к бывшему возлюбленному или ваши отношения выйдут на новый уровень.

16 августа - новолуние во втором доме гороскопа, который отвечает за финансы. Вас ждет новая работа, клиенты, статус. Астролог советует начинать новое дело после 18 сентября, когда Меркурий и Венера развернутся в прямое движение.

В период ретроградной Венеры вы можете что-то удачно купить или продать. Астролог не советует покупать очень ценные и дорогие вещи (совет не касается антиквариата или того, что вы давно хотели). Вам могут вернуть долг. Также Раки могут пересмотреть источники доходов и начать зарабатывать по-новому. Самооценка у Раков должна вырасти.

23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 сентября. В этот период не стоит подписывать важные документы, что-то регистрировать, начинать новое дело, покупать дорогую технику.

В то же время в период ретро Меркурия хорошо торговаться, вести переговоры, съездить туда, где уже были, переоформить документы, переучиться, восстановиться на учёбе, пересдать экзамен. Некоторые Раки начнут заниматься проектом, который уже делали. Есть вероятность, что придётся что-то переделать или восстановить документы.

28 августа Уран - планета неожиданностей - развернётся в 11 доме в ретроградное движение до 24 января 2024 года. Мечты и планы начнут меняться. То, что вы даже не планировали, вдруг станет возможным. Шанс, который вы упустили, вы получите снова.

28 августа возможен конфликт с членами семьи.

31 августа - второе полнолуние за месяц. События этого полнолуния покажут, в чём вам повезёт. Это может касаться международных отношений, знакомства с иностранцем, эмиграции. Возможно вы получите решение суда или уведомление для того, чтобы переделать документы.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Рак на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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