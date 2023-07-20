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Гороскоп на август 2023: Ракам - время экономить, Козерогам - действовать

Сергей Кущ
20 июля 2023, 17:41 обновлено 20 июля, 17:41
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды в августе всем знакам зодиака.
Гороскоп на август для всех знаков зодиака
Гороскоп на август для всех знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на август 2023 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в июле 2023 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на август – Овен

Ваша задача в предстоящем месяце - понять, как совместить приятное с полезным. Например, как работа может быть приятной, а игра - целеустремленной.

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Это может научить вас интегрировать в свою жизнь различные противоречия и контрасты - не нужно отрицать наличие одного в силу наличия другого. Одновременно может быть истинным более чем одно.

Гороскоп на август – Телец

События вашего прошлого, возможно, уже произошли, но ваше отношение к ним не фиксировано во времени. То есть ваше отношение к прошлому не статично, и ваше понимание его меняется по мере того, как меняетесь и вы.

Пересмотр прошлого может быть нелегким делом, но если вы готовы к этому, то оно того стоит. Ведь иногда перемены могут быть болезненными, но в конечном счете и освобождающими.

Гороскоп на август – Близнецы

Для вас, дорогие Близнецы, возможно как буквальное, так и метафорическое путешествие. Перемены не за горами - даже если это всего лишь зародыш идеи или желания. А может быть, вы уже находитесь в глубоком переходном периоде. Какая-то часть вас жаждет отвлечься от привычного, чтобы пережить разлуку, которая в конечном итоге пойдет вам на пользу.

Некоторые из Ваших больших мечтаний также начинают терять актуальность. Пришло время строить новые. Но сделайте первый шаг за пределы своей зоны комфорта.

Гороскоп на август – Рак

В августе лучше сэкономить и наслаждаться ближайшим окружением, а не отправляться в далекие приключения. Займите свое время домашними и местными развлечениями и творчески подойдите к вопросу проведения времени без лишних затрат.

Возможно, вас вдохновит освоение новой информации или навыков. Посетите местную библиотеку и общественные центры отдыха, чтобы записаться на бесплатные мероприятия и курсы. Вы будете в настроении для интеллектуального и вдохновляющего времяпрепровождения.

Гороскоп на август – Лев

В предстоящем месяце вам, уважаемый Лев, придется принимать непростые решения, касающиеся ваших финансов. Оценивая свои расходы и определяя бюджет, обратите внимание на важные вопросы: что должно быть сделано, чтобы вы чувствовали себя достаточно обеспеченным, чтобы жить полноценной жизнью?

Ответы могут быть не только финансовыми, и, возможно, вам придется отпустить вещи и ситуации, чтобы освободить место для того, что вас привлекает.

Гороскоп на август – Дева

Август - месяц контрастов, и противоположная тяга к тому, чтобы скрываться и быть на виду, сильна и сбивает с толку! Дело в том, что вы можете делать и то, и другое. Оставайтесь в настоящем, чтобы оценить, на что вы способны в каждый конкретный момент.

Если это противоречит друг другу - если вы чувствуете себя истощенным, но нуждаетесь в общении, - возможно, вы сможете выработать стратегию компромисса, при котором вы получите то, что вам нужно. Это не обязательно должно быть стрессом.

Гороскоп на август – Весы

В этом месяце не нужно напрягаться, чтобы восстановить силы для общения. Предпочтите небольшие собрания и интимные встречи один на один. Или, возможно, более неструктурированные общественные мероприятия, например, рабочие свидания в кафе, где вы получаете преимущество от общения с людьми, но при этом не лишены чувства одиночества.

Несмотря на то, что сейчас самый разгар лета, вам не помешает побольше побыть одному, чтобы чувствовать себя более присутствующим, когда вы проводите время с близкими людьми.

Гороскоп на август – Скорпион

Возможно, существуют межличностные отношения, в которые вы вовлечены (а может быть, и очень вовлечены), которые важны, но все же отнимают у Вас много сил. В довершение всего вы можете испытывать некоторую неуверенность в своем будущем.

Помните, что для решительных действий не обязательно быть уверенным на все 100 процентов. Вы можете двигаться вперед даже из состояния нерешительности. В моменты замешательства напомните себе о том, что для вас важнее всего.

Гороскоп на август – Стрелец

Даже если вы испытываете разочарование в себе, отстранитесь от ожиданий других - и не будьте слишком строги к себе. Иногда самая сложная работа заключается в том, чтобы проявить сострадание к своим неудачам.

Помните, что неудачи - это часть человеческого опыта (и зачастую лучший способ учиться!). Позвольте неудачам пройти через вас, чтобы вы смогли извлечь из них уроки, а затем отпустите их.

Гороскоп на август – Козерог

Вы можете чувствовать себя не в своей тарелке и не уверенным в своих дальнейших действиях, особенно после выполнения какой-либо задачи. Иногда достижение цели сопровождается некоторой пустотой. Это напоминание о том, что в процессе работы есть много волшебства, так же как и облегчение, которое приходит после завершения работы.

Но если вы не уверены в том, что будет дальше, вместо того чтобы планировать и размышлять, просто начните действовать и посмотрите, куда вас приведет дорога. По пути вы научитесь и обретете ясность.

Гороскоп на август – Водолей

Если вы проявите себя, на горизонте появятся новые возможности для сотрудничества. Узнайте, как можно расширить круг своих связей, научившись задавать правильные вопросы. Если вы не уверены в ответах, задавайте больше вопросов.

В предстоящем месяце эта энергия может проявиться в ваших отношениях. Возможно, вы обнаружите, что ваше любопытство усилилось, и в результате вы сможете найти ту ясность, к которой стремитесь.

Гороскоп на август – Рыбы

Возможно, вы слишком сильно напрягаетесь, дорогие Рыбы. Не слишком ли много вы делаете? Не потому, что вы не можете сказать "нет" (ну, немного, конечно), а потому, что вам это искренне интересно? Представьте себе маленького ребенка, который съедает слишком много сладкого, а потом сильно страдает.

Это можете быть вы в этом месяце, если не остынете. Расставьте приоритеты, чтобы не провести последние недели лета так изможденно, что вы даже не сможете получить удовольствие.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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