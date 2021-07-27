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Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

Влад Росс

Астролог

27 июля 2021, 06:50

Помощь, которую Овен окажет в августе своим друзьям, принесет ему в будущем неплохие дивиденды.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на август для Овна
Астролог Влад Росс предрек Овну удачный август-2021 / Анастасия Олейникова для Главреда

Овна в августе 2021 года ждет благоприятный период, даже несмотря на то, что ему предстоит испытать энергетический спад, выглядеть который будет, как накопившаяся усталость, и следствием которой станет снижение деловой и социальной активности. Потому Овну в августе очень важно найти время и возможности отдохнуть, особенно в первой половине месяца.

Впрочем, снижение активности Овна будет только видимостью. На самом деле, он будет занят решением вопросов, которые будут оказывать непосредственное влияние на суть протекающих процессов.

Главные события августа произойдут в области близких отношений. Для одной части Овнов ареной эмоциональных битв явится семейный очаг, для другой – весь круг ближайших общественных связей.

Впрочем, следует отметить, что встряски будут носить положительный оттенок. Особенно это касается семейных дел, где Овну всё будет удаваться. Вероятнее всего, в августе Овен добьется от близких полного понимания его роли в общественных процессах.

Может случиться и так, что в августе члены семьи станут ревновать Овна к его социальному положению, но масштабы ревности, скорее всего, не станут угрожающими для представителей этого знака Зодиака.

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В сфере деловых интересов Овен сможет проявить себя только в середине месяца – только при вхождении Меркурия в знак Девы Овна в делах ждёт удача. Именно в это время глубинное осмысление происходящего преобразуется в конкретные видимые программы. Внутренняя собранность, которая будет наблюдаться у Овна в этот период, поможет проявить ему себя в качестве движущей силы определенного проекта.

Следует иметь в виду, что наиболее удачными днями для реализации профессиональных планов будет период конца второй декады августа.

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Также следует обратить внимание на необходимость активного участия Овна в жизни его друзей и сослуживцев. В гороскопе Овна на август имеются указания на то, что в первой декаде месяца к нему могут обратиться за помощью, и эта просьба окажется не пустым сотрясанием воздуха – в конечном итоге, поддержка, которую Овен предоставит друзьям, создаст новые социальные связи и упрочит его собственное положение на весьма продолжительный период времени.

Так что Овен смело может дерзать – это его месяц.

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