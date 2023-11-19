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Гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов: чего ждать в работе, финансах, любви

Анна Ярославская
19 ноября 2023, 05:28
В первый месяц зимы в жизни Близнецов появится новый человек, отношения выйдут на следующий уровень, прогнозирует Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, depositphotos.com/ua

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц зимы Меркурий разворачивается в обратное движение - с 13 декабря по 2 января планета будет ретроградной.

"Если хотите сделать кому-то подарок на Новый год, покупайте его в начале декабря, но точно не после 13 числа, или сохраняйте чек. Меркурий будет разворачиваться в секторе финансов и повлияет на эту сферу", - рассказала специалист.

Близнецы будут вынуждены пересмотреть финансы, финансовые отношения с кем-то, общий доход. Если у вас идут переговоры, то вероятнее всего они продлятся до второго января. Может затормозиться заключение сделки. В вашу жизнь вернутся бывшие.

С 5 декабря по 30 декабря Венера будет находиться в шестом доме работы. Эта планета все улучшает. Появятся помощники, будут доплаты, алименты. Также у Близнецов будет хорошее самочувствие. Возможно вы смените режим, питание, позаботитесь о себе, бросите вредную привычку.

С 6 декабря Нептун в десятом доме карьеры и планов на будущее разворачивается в прямое движение. Прояснится какая-то ситуация. На первый план выйдут вопросы, связанные с отцом. Близнецы достигнут чего-то, изменят статус, получат популярность.

12 декабря - новолуние в седьмом доме отношений, любви, брака, развода. В жизни Близнецов появится новый человек, отношения выйдут на следующий уровень. У представителей знака появится новое окружение. Проявить себя смогут и враги. Сильнее всего влияние новолуния почувствуют Близнецы, которые родились с 8 по 14 июня.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 31 декабря Юпитер откроет то, что скрыто. Близнецы могут оказаться в изолированном месте, погрузиться в себя. Эта планета может принести представителям этого знака зодиака переезд, уединение, общение/встречи с иностранцами, работу на себя. Также Юпитер убирает все ненужное, приносит очищение и знакомство с собой.

Детальный прогноз для Близнецов на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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