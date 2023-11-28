Гороскоп на декабрь 2023 для Дев: какие подарки судьбы принесет первый месяц зимы

В первый месяц зимы Девам стоит быть осторожными с членами семьями, так как существует риск конфликта.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-dekabr-2023-dlya-dev-kakie-podarki-sudby-prineset-pervyy-mesyac-zimy-10520314.html Ссылка скопирована

Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Дев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Дев. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, главное событие декабря 2023 года - разворот Меркурия в ретроградное движение в секторе удовольствий. Эта планета может сделать так, что планы Дев поменяются в том, что касаются планов на Новый год.

"Например, даты изменятся. Или вы билеты будете менять или отель. Во время путешествий стоит проявлять осторожность. Проверяйте билеты, документы, выезжайте заранее в аэропорт или на вокзал, потому что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства", - говорит гороскоп.

Во время ретроградного Меркурия Девам может позвонить бывший возлюбленный, возобновится общение или отношения. Это очень удачное время для примирения.

Девы избавятся от всего лишнего. Бизнес претерпит изменения, появятся старые клиенты. Будете менять что-то в делах детей. Ожидайте много свиданий и празднований.

5 декабря Венера входит в сектор гармонии, любви, радости, денег. Ждите хорошую новость. У вас появится интересный круг общения. Состоится встреча, которая принесет Девам радость и удовольствие. Возможна кратковременная незабываемая поездка. Родственники заглянут в гости.

6 декабря Нептун, планета духовности и творчества, после пяти месяцев ретроградного разворачивается в прямое движение в 7 доме отношений. Непонятные вещи в жизни партнеров станут яснее. Откроется тайна о любимом человеке. Девы начнут медитировать и визуализировать мечты. Состоятся важные рабочие переговоры.

Новолуние 12 декабря начнет новый цикл в секторе семьи и дома. Вы получите новости о вашем доме: купите недвижимость, сделаете ремонт. Возможен переезд. Ждите новость от мамы. Будьте осторожны с членами семьями, так как существует риск конфликта.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 27 декабря позволит Девам очень четко увидеть собственные планы. Вы будете точно знать, чего хотите. Представители этого знака зодиака получат прибыль или вознаграждение за прошлые усилия. Работа в интернете будет продуктивной. В дружеских отношениях произойдет кульминация - примирение или ссора. Вы посетите людные мероприятия, например, концерт, семинар, конференцию.

30 декабря в семье Дев возобновится гармония и мир. Вы будете чувствовать себя прекрасно. К вам наконец-то придет внутреннее спокойствие.

С 31 декабря все препятствия исчезнут с вашего пути. Благоприятное время для обучения и юридических дел. На Новый год вы поедете за границу.

Подробный гороскоп для Дев на декабрь 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.