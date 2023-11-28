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Гороскоп на декабрь 2023 для Водолеев: рост доходов, хорошие новости и перемены

Анна Ярославская
28 ноября 2023, 20:16
Козероги могут обрести нового покровителя и будут очень активны в достижении целей, говорит гороскоп на месяц.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Водолеев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Водолеев. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 13 декабря по 2 января Меркурий будет ретроградным, поэтому в этот период не стоит покупать дорогую технику и другие ценные вещи.

"Меркурий заставит Водолеев оглядываться назад, возвращаться в прошлое. Будет много дел для завершения. Например, вы что-то будете искать в архиве, созваниваться с кем-то, кого вы давно не видели из вашего прошлого. Вы будете выбрасывать старые вещи или кому-то их отдавать, чтобы освободить место для чего-то нового", - рассказала Анжела Перл.

5 декабря Венера входит в десятый дом гороскопа, который отвечает за достижения в карьере, работе и статусе.

По словам астролога, Венера приносит хорошие новости и успехи в финансовых делах. Вам увеличат заработную плату или повысят.

Кроме того, Венера - планета любви. Возможно, произойдут приятные изменения в отношениях, например, вы получите предложение руки и сердца. Это благоприятное положение Венеры продлится по 30 декабря.

6 декабря Нептун развернется в прямое движение. Планета была ретроградной в течение пяти месяцев - с 30 июня.

"Если была неясная, непонятная ситуация с финансами на работе, с зарплатой, с получением наследства, с выплатами, то после 6 декабря ситуация с доходами станет более понятной", - рассказала специалист.

Также Водолеи могут получить интересное предложение.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

12 декабря - новолуние в 11 доме гороскопа. В этот период Солнце, Луна и Марс объединяют свои энергии, что может привести к новым знакомствам, появлению новых друзей и смене окружения.

Возможно Козероги могут обрести нового покровителя. Вы будете очень активны в достижении целей и очень нацелены на преодоление препятствий и движение в сторону своей мечты.

27 декабря - полнолуние в секторе, который связан с работой, здоровьем, режимом и повседневной жизнью. Водолеям стоит обратить внимание на обязанности в повседневной жизни. Полнолуние высветит какой-то важный вопрос в этой сфере.

В последние дни декабря у Водолеев может появиться новая подруга. Возможно вас познакомят друзья, и это знакомство будет благоприятным. Также возможны новости о беременности, рождении ребенка или приглашение на какой-то праздник.

Подробный гороскоп для Водолеев на декабрь 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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