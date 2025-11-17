Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Последний месяц года для Тельцов будет полностью сфокусирован на финансах, прибыли и достатке.

Гороскоп на декабрь 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события ожидаются в декабре

Когда у Тельцов начнется роман

Каких перемен ждать в сфере финансов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Телец символизирует финансы, ресурсы, питание, землю, недвижимость, деньги, золото. И декабрь будет полностью сфокусирован на прибыли и достатке в разных видах, пишет Главред.

4 декабря — полнолуние в вашем втором доме денег и заработков. Как вы получаете деньги регулярно? Кто вас поддерживает, чем вы их зарабатываете, на что живете? Полнолуние проявит что-то, даст ясность ситуации. Если вы ожидаете деньги —то вы узнаете, когда они придут или от кого, будет ли вас кто-то дальше поддерживать или нет. Или вы решите уйти с работы, уволиться, или получите предложение относительно новой работы. Может, вы что-то продаете и получаете сумму денег — это может быть что угодно: недвижимость, вещи, машина, какая-то коллекция. Или, возможно, вы решите во что-то инвестировать или что-то купить. Это полнолуние касается денег, и, возможно, вы увидите ситуацию с другой стороны. Может быть, вы будете составлять бюджет на следующий год или на новогодние праздники.

Второй дом также связан с ценностями и самооценкой. Это полнолуние высветит, насколько вы себя цените. События покажут вам ваш уровень самооценки. Обратите на это внимание, посоветовала астролог.

10 декабря Нептун - планета мечты, чудес, эмоций, того, что мы визуализируем, о чём мечтаем — разворачивается вперёд в вашем 11-м доме гороскопа. Это сектор результатов, получения чего-то, дом друзей и окружения. После 10 декабря и до конца года вы можете получить то, о чём мечтали. Особенно если это какая-то тема, начавшаяся 14 лет назад. То, что вы начали тогда, сейчас даст результат, возможно, даже в этом месяце. Или вы поймёте, к чему пришли.

Вы чётко можете осознать после 10 декабря, куда вы дальше двигаетесь. Нептун поможет снять "розовые очки". И даже если кто-то вас не поддержит и "отпадёт" (потому что Нептун может растворять и убирать кого-то из нашего окружения) — это нормально. Значит, эти люди не поддерживают ваши ценности.

12 декабря Меркурий входит в восьмой дом финансов. Эта планета приносит новости, информацию, переговоры, документы. Вы можете получить какие-то письма из банка, новость по поводу наследства, заработков мужа или жены, сообщения от ваших клиентов, из налоговой, от бухгалтера - это может быть всё, что касается финансов, денег. Может, это будет переговоры или подписание документов.

16 декабря Марс входит в ваш девятый дом гороскопа. Девятый дом — это дальние страны, заграница, путешествия, поездки. А Марс — очень активная планета. Возможно, вы действительно куда-то поедете. Марс также дает страсть. Состоится знакомство с людьми другой национальности, познание других традиций. Это может быть и поездка на Новый год куда-то далеко.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 декабря — новолуние в восьмом доме финансов. Новая Луна всегда приносит что-то новое: инвестицию, новый бизнес, новости, касающиеся работы, кредитов, кредитных карт (может, появится новая кредитная карта), касающаяся вложений, покупок, клиентов, какого-то бизнес-проекта.

22 декабря Солнце может сделать вас более популярными, известными. Не исключена поездка за границу, выступление перед публикой. Ваше имя станет известным.

25 декабря Венера входит в девятый дом гороскопа. Эта планета всегда приносит что-то приятное. Начнется роман в путешествии или вы вместе с кем-то поедете куда-то. Состоится знакомство, которое перерастёт в романтические отношения. Вас ждет свидание, встреча с иностранцем или человеком другой национальности.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл:

