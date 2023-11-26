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Гороскоп на декабрь: что принесет Скорпионам последний месяц 2023 года

Анна Ярославская
26 ноября 2023, 19:38
Скорпионы будут красиво выглядеть, излучать счастье. Стоит купить себе что-то новое, потратить деньги на удовольствия.
Гороскоп, Анжела Перл
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Скорпионов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое основное событие месяца - разворот Меркурия в ретроградное движение с 13 декабря по 2 января. В этот период нельзя покупать дорогую технику, машины, квартиры. Также не стоит подписывать документы и принимать важные решения.

"Если будете покупать подарки на Новый год, то покупайте их в начале декабря или сохраняйте чеки, чтобы можно было потом обменять. Меркурий будет разворачиваться в третьем доме гороскопа, который отвечает за общение, контакты, встречи и коммуникации. А когда Меркурий ретроградный, то планы меняются. Тот, с кем вы договорились встретиться, может не приехать", - предупредила Перл.

По ее словам, Скорпионы будут заняты общением или очень активны в этом плане, будут сдавать, оформлять или переделывать какие-то документы. Могут возобновиться отношения с людьми из прошлого.

5 декабря Венера входит в знак Скорпиона.

"Вы будете красиво выглядеть, излучать счастье. Стоит купить себе что-то новое, потратить деньги на себя, на массаж, на парикмахерскую, на новую одежду. Когда Венера в первом доме, мы притягиваем людей к себе. С нами хотят познакомиться, с нами хотят иметь дело. Это очень хорошее положение для Венеры", - говорит гороскоп.

6 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в секторе удовольствия, радости, любви. Пока Нептун был ретроградным с 30 июня, он мог вернуть в жизнь Скорпионов поклонников или поклонниц из прошлого, старых знакомых.

"Может быть, у вас любовный треугольник? Может быть, что вы не понимали, правду ли вам говорит партнер или нет. Нептун дает туман, когда непонятно, не видно, невозможно строить планы. И вот когда Нептун шестого декабря развернется, уже все станет ясно в отношениях. Или вы планируете поездку на отдых для своего удовольствия. Также будет какая-то ясность в плане детей независимо от того, сколько им лет", - говорит гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

12 декабря - новолуние в доме денег. Там же находится и Марс, планета Скорпионов.

"Марс дает смелость, храбрость заниматься тем, что вы любите, двигаться к цели, к мечте. Кроме того, это даст вам еще прибыль. Новолуние может обозначать новый источник дохода, новую работу, клиента, идею или командировку. Также Скорпионы получат подарки", - рассказала астролог.

27 декабря - полнолуние, которые принесут в жизнь Скорпионов людей другой культуры или национальности. Возможна поездка за границу. Если у вас есть родственники в другой стране, то вы получите от них посылку.

Подробный гороскоп для Скорпионов на декабрь 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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