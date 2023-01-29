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Гороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов: астролог назвала самые удачные дни месяца

29 января 2023, 23:04
Февраль - месяц прогресса, когда энергия будет двигаться вперёд, поэтому все ваши дела продвинутся, говорит гороскоп 2023.
Гороскоп
Гороскоп на февраль 2023 года Стрелец / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в феврале не будет ни одной ретроградной планеты, все они будут двигаться вперёд, а это значит, что нас ждет замечательный месяц для продвижения дел.

"Это месяц прогресса, когда энергия будет двигаться вперёд, поэтому все ваши дела продвинутся. Если вы ждали чего-то или что-то было на паузе, всё наконец-то сдвинется с места. Если у вас есть какие-то планы, то действуйте, не ждите", - посоветовала специалист.

Полнолуние 5 февраля принесет Стрельцам работу с иностранцами, вы можете устроиться в международную компанию. Очень удачное время для того, чтобы рекламировать себя. Некоторые начнут бизнес. Особенно сильно полнолуние почувствуют Стрельцы, которые родились с 5 по 10 декабря.

12 февраля Меркурий принесёт Стрельцам какие-то известия. Вы можете отправиться в поездку недалеко и ненадолго. Возможно вы будете посещать какие-то государственные учреждения, офисы, пойдёте к кому-то на прием. Если вы за последние годы получили новые навыки, то теперь получится их применить.

Начнут сдвигаться финансовые вопросы, вы найдете решение в делах с кредитами и долгами, но окончательно проблема разрешится в марте.

Могут произойти перемены в жизни родственников. У Стрельцов возможен переезд в другую страну.

Гороскоп 2023 говорит, что многие Стрельцы будут менять место жительства. Скорее всего это произойдет уже в марте, но процесс стартует еще в феврале.

16 февраля будет соединение Венеры с Нептуном. Обе планеты символизируют креатив, творчество, красоту, искусство. Стрельцов посетит вдохновение. Придут деньги за какой-то творческий проект.

Может быть вы найдёте какое-то место, в котором решите остаться жить. Это место будет давать ощущение комфорта и защищенности.

С 14 и по 18 февраля вы можете встретить свою вторую половинку или провести со своим близким человеком, мужем/женой очень романтическое время. Также в этот период очень хорошо проводить фотосессии.

19 февраля Солнце даст больше энергии Стрельцам и высветит вопросы семьи, недвижимости, переезда, ремонта, покупок для дома, а также родителей. Вам придется заниматься домашними вопросами и проблемами отца или матери.

В феврале Марс заставит Стрельцов действовать в вопросах семьи, брака и отношений. Если вы давно ждете предложение руки и сердца, то вы его получите. Если, наоборот, собираетесь разводиться, то Марс также сыграет свою роль,

21 февраля у Стрельцов состоится романтическое знакомство, вас пригласят на свидание или в ресторан. В любовных отношениях будет конфетно-букетный период. Астролог предупредила, что на серьёзность этой связи рассчитывать не стоит.

Также ждите приятных новостей от детей.

27 и 28 февраля - очень удачные дни, можно даже выиграть в лотерею.

"Ждите какой-то подарок от Вселенной, в чём-то вам повезёт, особенно тем Стрельцам, которые родились с 1 по 5 декабря", - резюмировала астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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