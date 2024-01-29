Гороскоп на февраль 2024 для Рыб: чем удивит последний месяц зимы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Рыб.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января планета перемен и трансформации Плутон сменила знак и вошла в 12 дом гороскопа Рыб на 20 лет.
"И 20 лет у вас все будет меняться. Многие уйдут из вашего окружения. Что-то в вашей жизни закончится, особенно то, что тянулось последние 5, 10, 15 лет. Теперь вы решите покончить с этим. Возможно это будет нелюбимая работа, тяжелые отношения. Рыбы станут как будто более решительными", - рассказала астролог.
Некоторые представители знака зодиака решат эмигрировать, переехать в другую страну и осесть там. Возможно, Рыбы выйдут замуж за иностранца.
6 февраля Меркурий входит в двенадцатый дом гороскопа. Планета принесет новость и откроет тайну. Представители этого знака зодиака могут поехать в изолированное место, на отдых, в санаторий. Не исключена плановая операция. Также возможна поездка за границу. Кроме того, Меркурий заставит Рыб избавиться от всего ненужного.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
17 февраля Венера принесет Рыбам тайные свидания, новый роман, деньги или подарок издалека.
24 февраля - полнолуние в седьмом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за отношения и общение. Вы можете узнать что-то о вашем муже, жене, партнере. Наступит кульминация какого-то процесса. Вы подпишите контракт или документ с организацией. Некоторые Рыбы получат предложение руки и сердца, состоится свадьба.
"Полнолуние покажет, как к вам относятся окружающие. Особенно сильно влияние полной Луны ощутят те, кто родился с 21-го по 27 февраля", - сказала астролог.
Подробный гороскоп для Рыб на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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