Гороскоп на февраль 2025 для Скорпионов: исполнение мечты, признание и награда

Февраль - очень важный месяц для Скорпионов. Вы обязательно поймёте, что для вас имеет наибольшее значение.

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Гороскоп на февраль 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие события могут случиться в жизни Скорпионов в полнолуние 12 февраля

Что будет происходить в финансовой сфере

Какие перемены ожидаются в личной жизни и на работе

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Скорпионов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало.

"Самый важное астрологическое событие месяца в том, что кармические узлы уже поменяли знак и вошли 12 января в ваши пятый и одиннадцатый дома гороскопа. Это ось удовольствий, радости жизни, друзей – это всё, что нас радует. Это отдых, любовь к себе, влюблённость. Пятый дом будет особенно сильным в феврале. Вы можете открыть бизнес на основе дела, которое вас захватывает. Это очень важный месяц для Скорпионов. Вы обязательно поймёте, что для вас имеет наибольшее значение", - цитирует Главред Анжелу Перл.

С 1 по 3 февраля произойдет соединение Венеры с Нептуном в пятом доме гороскопа. Венера — это любовь, всё, что мы любим и всё, что нам нравится. Нептун — это творчество, вдохновение, безусловная любовь.

"Может быть влюбленность в первых числах февраля, встреча, подарок, выигрыш или исполнение мечты. Вы получите хорошую сумму денег. Бизнес принесет прибыль. Вы можете классно провести время с друзьями", - рассказала астролог.

Перл советует проявить любовь к себе и подумать, чего вы хотите для себя.

4 февраля Юпитер - планета удачи, везения, увеличения - разворачивается в прямое движение в финансовом доме секторе. Планета начнет набирать скорость, и это даст прогресс в ваших финансовых делах.

"Если что-то у вас зависало, вы ожидали какую-то сумму денег, то она придет после 4 февраля. Может быть был раздел имущества или судебный процесс, в этом случае ждите хорошие новости. Вы получите прибыль, наследство, страховку. Не исключено, что вы будете платить больше налогов, но это значит, что вы больше будете зарабатывать", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

5 февраля Венера входит в ваш шестой дом гороскопа. В жизни Скорпионов ожидаются позитивные изменения. Венера улучшит ежедневную жизнь, работу и здоровье. Проблемы будут решаться легко и быстро. Вы получите хорошие предложения по работе.

В целом, период после 5 февраля будет благоприятным для Скорпионов, с возможностью улучшения как в личной, так и в профессиональной жизни.

Полнолуние в феврале - чего ждать Скорпионам

12 февраля - полнолуние в десятом доме гороскопа, это сектор достижений, целей, статуса.

Скорпионы могут ожидать значительных изменений, связанных с их карьерой. Произойдут важные события, такие как брак, развод, беременность или начало учебы. Также возможно получение информации о вашем боссе или новостей, касающихся родителей.

Полнолуние может высветить вопросы о том, стоит ли продолжать движение к текущим целям. Вы будете принимать решения относительно бизнеса или карьеры.

После 15 февраля Скорпионы получат признание и награду. Состоится знакомство с человеком, которым вы восхищаетесь. Может быть у вас будут брать интервью, состоится красивая фотосессия. Вы напишите статью в журнал или будете издавать книгу. В целом, представители этого знака зодиака окажутся в центре внимания.

24 февраля Марс - планета действий и смелости - разворачивается в прямое движение после периода ретроградности.

"Пока Марс был ретроградный, он был слабый и мог вставить палки в колеса. Что-то могло не получаться с первого раза или нужно было ждать, или менять даты, например, путешествий, поездок. С 24 февраля Марс начнет набирать скорость. Вас ждет прогресс во всех делах", - рассказала астролог.

Какое влияние на Скорпионов окажет новолуние в феврале

28 февраля - новолуние в пятом доме гороскопа. Этот сектор отвечает за удовольствия, творчество, любовь и детей. В это время Скорпионов ждут новые начинания, связанные с хобби, творчеством или даже бизнесом, который они любят.

В этот период у представителей этого знака могут начаться новые романтические отношения. Возможно вы получите новости о беременности.

Новолуние символизирует начало новой энергии, и Скорпионы могут почувствовать желание заняться чем-то новым, что приносит радость и удовлетворение. Это может быть открытие собственного дела или погружение в новое хобби.

Детальный гороскоп для Скорпионов на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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