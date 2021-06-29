Гороскоп на июль-2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на июль 2021 для Близнецов

Гороскоп на июль 2021-го сулит Близнецам не самый приятный период в их жизни. Первая половина года промелькнула для представителей этого знака стремительно, как на американских горках, и головокружительно, как на аттракционе: были и взлеты, и падения, а за отдельные поступки многие из Близнецов продолжают испытывать неловкость.

Сложности в делах в конечном итоге Близнецы будут перебарывать и смогут гордиться проделанной работой. Однако даже десяток благородных свершений будет не способен погасить в душе Близнецов недовольство собой из-за какой-нибудь мелкой оплошности, допущенной в июле.

Близнецы вступят в июль в состоянии растерянности и беспокойства. Несмотря на то, что месяц ожидается хорошим по многим показателям, он все-таки будет довольно трудным. Если Близнецы сумеют перевернуть страницу прошлого и не вспоминать о неприятном, то июль можно будет прожить ровно и насыщенно, но с некоторыми финансовыми потерями. Стабильности будут способствовать решительные действия в сфере материального достатка: Близнецы должны избавиться от долгов, трудных ситуаций с деньгами, и тогда при определенном рвении они смогут снять целый ряд проблем.

Близнецы должны быть готовы в июле к череде досадных неожиданностей в финансовых делах. Им напомнят о старых долгах, сообщат о каких-то осложнениях с выплатами по кредитам, а также могут начать названивать кредиторы. В результате представители этого знака будут вынуждены прибегнуть к жесткому планированию доходов и расходов, то есть движения средств на своих счетах. Это некоторым образом ограничит свободу Близнецов, зато в случае успешно проведенных ситуаций добавит уверенности в себе и завтрашнем дне.

Читайте такжеМесяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021Некоторые из Близнецов могут сами себе создать проблемы, но в большинстве случае представителям этого знака придется помогать разруливать неприятные финансовые ситуации кому-то из близких или родных. Иными словами, в июле Близнецам предстоит борьба на налоговом и кредитном поле – и за себя, и "за того парня".

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Истинным украшением середины лета станут для Близнецов романтические приключения. Поэтому им стоит отправиться в туристические поездки или на отдых на море. В любовных делах у них все будет супер: период середины лета будет наполнен только приятными событиями. Безоблачного счастья состоявшихся пар не смогут омрачить никакие бытовые и прочие проблемы. И если для всех знаков июль не очень благоприятен в плане любви и секса, то для Близнецов – просто великолепен. В сердцах влюбленных Близнецов будет греметь оркестр возвышенных чувств. Под влиянием Венеры представители это знака станут необычайно чувственными и привлекательными для противоположного пола. Одинокие Близнецы могут рассчитывать на то, что перед ними не сможет устоять ни одна непреступная крепость.

В любом случае, сочетание планетарных влияний подарит представителям этого знака незабываемое ощущение всемогущества в романтической сфере. Важно не распыляться на несколько параллельных связей, а выбрать одного самого важного человека. Победа, одержанная в июле, может составить счастье всей жизни Близнецов.

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