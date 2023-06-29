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Гороскоп на июль 2023 для Козерогов: что будет происходить в любви, финансах, работе

Анна Ярославская
29 июня 2023, 21:49 обновлено 29 июня, 21:49
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Первая неделя июля может быть очень значимой и эмоциональной для Козерогов. Особенно для тех, кто родился в первую неделю января, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Что ждет Козерогов в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июля будет полнолуние в знаке Козерога.

"Вы не особо эмоциональный знак, но полнолуние - очень эмоциональный день. Первая неделя июля может быть для вас очень значимой и эмоциональной. Особенно для тех, кто родился в первую неделю января: 1, 2, 3 числа. Вы почувствуете это полнолуние сильнее других", - отметила астролог.

Перл напомнила, что первый дом - это вы, ваша внешность, личность, тело, намерения. Может поменяться ваша роль в социуме, статус, фамилия. Некоторые Козероги будут принимать решения относительно отношений. Возможно у вас поменяется отношение к себе.

"Это очень интересное полнолуние, которое может проиграться у вас в любой сфере жизни, потому что это первый дом гороскопа, который отвечает за инициативу, за решение, за какой-то первый шаг, за принятие решения", - добавила астролог.

11 июля Марс - планета активности и действий - входит в девятый дом гороскопа Козерогов. Представители знака будут заниматься решением финансовых вопросов. Вы можете пойти учиться, путешествовать, заняться поиском смысла жизни. Также вы можете начать преподавать сами или обучать других. Возможно нужно будет заняться вопросами переезда, оформления загранпаспортов, также будет общение с иностранцами.

12 июля Меркурий - планета идей, мыслей, информации, новостей - входит в сектор финансов, доходов, кредитов и чужих денег. Вы получите какую-то финансовую информацию, например, о кредитах, зарплате вашего партнера, будет новость из налоговой. Возможно получение наследства.

Новолуние 17 июля пройдет в секторе брака, отношений, партнерства. Козероги начнут что-то новое с кем-то вдвоем, например, новый бизнес. Возможно вы подпишете новый контракт с какой-то организацией или с клиентом. Также могут произойти романтические знакомства. Астролог предупредила, что новые отношения хорошо начинать с 17 июля по 22 июля. Сильнее других влияние новолуния почувствуют Козероги, у которых день рождения с 12 по 18 января.

18 июля кармические узлы меняют знак и входят до января 2025 года в четвертый и десятый дома. В центре внимания в ближайшие полтора года будет недвижимость и место жительства. Возможно вы переедете, купите квартиру или дом. Может измениться состав семьи: родятся дети или кто-то из детей съедет. По второму кармическому узлу проиграются вопросы работы, статуса. Возможна смена работы.

23 июля Венера - планета красоты, денег, любви, комфорта - разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября в секторе финансов. Венера отвечает за доходы, поэтому на время может приостановиться приход денег. В период ретро Венеры хорошо переоценивать свое финансовое положение, перефинансировать кредиты, ипотеки. Также Козероги будут переоценивать свои отношения. О вас могут вспомнить бывшие возлюбленные.

24 июля Солнце высветит еще ярче ситуацию, связанную с финансами и отношениями, переоценкой ценностей.

В конце месяца Козероги могут запланировать поездку, бронировать билеты и т.д.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Козерог на июль 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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