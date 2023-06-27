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Гороскоп на июль 2023 для Скорпионов: судьбоносные события, удача и поездка

Анна Ярославская
27 июня 2023, 22:16 обновлено 27 июня, 22:17
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В июле Скорпионов ждет много встреч и переписок. Полнолуние внесет ясность в переговоры и даст новые знакомства, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на июль 2023 года для Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 3 июля в третьем доме гороскопа. Это поездки, транспорт, почта, интернет, смс, звонки, коммуникации, общение с другими людьми. Вас ждет много встреч и переписок. Полнолуние внесет наконец ясность в переговоры, контакты, даст новые знакомства. Вы увидите правду и получите результат, говорит гороскоп.

11 июля Марс - планета активности и действий - заставит Скорпионов двигаться в направлении своей цели. Вы можете получить результаты за прошлые труды. Скорпионы будут работать онлайн. У вас будет и мотивация, и нагрузка.

12 июля Меркурий войдет в 10 дом целей, карьеры, работы. Вы получите новости о работе, бизнесе, будете заниматься оформлением документов. У Скорпионов может поменяться статус, должность или место работы. Вы можете подписывать контракт на аренду помещения или другие документы.

Новолуние 17 июля принесет Скорпионам удачу и везение. Будет что-то новое, например, путешествие, поездка в новое место. Представителей знака заинтересует что-то новое, возможно состоится знакомство с иностранцами. Появится новая мотивация. Вы найдете хорошего учителя, получите новые знания или сами начнете преподавать. 18, 19 и 20 июля - удачные дни для начинаний.

18 июля кармический узел Раху уходит из знака Скорпиона и смещается в другую сферу жизни. В жизни представителей знака произойдут судьбоносные события, вы посмотрите внутрь себя. Скорпионы могут получить новую должность, сменят работу или карьеру. В ближайшие полтора года хорошо заниматься своим здоровьем, налаживать питание, обследовать организм.

23 июля Венера останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября. Скорпионам необходимо будет позаботиться о репутации, подтвердить свои сертификаты и дипломы, переоценить свой труд. Все то, что приносит дискомфорт, нужно убрать из своей жизни. В отношениях также произойдет переоценка ценностей. Могут вернуться бывшие возлюбленные. Вы можете помириться с бывшими. Возможны конфликты и расставания на работе, задержки выплат и денег. Не исключено, что вам вернут деньги должники.

С 24 июля прояснится ситуация, а в последние дни июля Скорпионы отправятся в совместную поездку. Будет много мыслей и планов на будущее.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео - Гороскоп Скорпион на июль 2023 от Анжелы Перл:

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