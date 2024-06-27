Гороскоп на июль 2024 для Тельцов: новое знакомство, расточительность и смена статуса

В середине июля Тельцы получат влияние благодаря врожденным талантам, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Телец - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Тельцов.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, полнолуние в июле будет снова в девятом доме гороскопа, что и месяц назад.

"Это большая редкость.Обычно Луна движется из знака в знак. Но в этот. раз она остановилась в вашем девятом доме гороскопа на два месяца. Это сектор поиска смысла жизни, дом удачи, дом расширения горизонтов, мышления, менталитета и всего, что связано с заграницей. Это глобальный сектор. Всё, что связано с другими национальностями, традициями, иностранцами, с другими языками, всё, что связано с эмиграцией, ПМЖ, поэтому эта тема сейчас будет вас волновать или появится такая возможность. Может, у вас был какой-то испытательный срокс или вы ждали результата собеседования, или ответа какого-то. Вы его получите в это полнолуние", - сказала астролог.

По словам Перл, 1 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение до 7 декабря. Это планета мечты, творчества, вдохновения. Тельцы возобновят какие-то проекты.

"Может быть вы будете организовывать свадьбу, конференцию, семинар, который состоится в декабре. Может это будет встреча с друзьями, которых вы давно не видели. Ваше окружение может меняться во второй половине года", - свидетельствует гороскоп на июль.

3 июля Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. К вам приедут гости. Вы получите новость о том, что нужно съехать, освободить квартиру. Состоится сделка по недвижимости. Ждите известия, связанного с семьей, родителями.

5 июля – новолуние. Тельцов ждет новое знакомство, подруга, друг, новые родственники.

"Может быть, ваша сестра выходит замуж или брат женится. Будет актуальной тема поездок или переезда, новых знаний и навыков", - сказала Перл.

13 июля ваше влияние станет более значимым благодаря врожденным талантам или статус поменяется в результате получения наследства, покупки недвижимости, созданию новой семьи.

"Вы можете, например, уйти с работы, потому что вы решили, что семья для вас важнее. И вы будете дома, следить за ребёнком, и карьера вас не интересует", - предположила астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 июля Марс принесет Тельцам дополнительную работу. Нужно будет вкладывать много энергии в то, что принесёт деньги.

"Когда Марс идёт по нашему сектору денег, он заставляет нас тратить. Как будто появляется нетерпение куда-то их вложить, что-то купить. Будьте осторожны с 21 июля до конца месяца", - предупредила Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Тельцов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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