Гороскоп на июль 2024: Раков ждет сногсшибательная новость, прибыль и подарок

Июльское новолуние пройдет в знаке Рака и на некоторых представителей этого знака будет оказывать влияние в течение года.

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Рак - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Раков.

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1-2 июля Нептун останавливается в девятом доме гороскопа и разворачивается в обратное движение. Нептун будет ретроградным до 7 декабря. Эта планета отвечает за творчество, мечты и визуализацию. Также это планета публичности, рекламы, известности.

"Нептун – дальняя планета. Все близкие планеты влияют на нашу обыденную жизнь. А Нептун – это дальняя планета, это что-то выше обыденности. Так как планета разворачивается в ретроградное движение, Раки могут вернуться в какую-то страну, в которой были когда-то. Могут появиться друзья другой национальности, которых вы когда-то знали и общение с ними оборвалось", - сказала Перл на своем Youtube-канале.

Раки могут начать поиск себя, появится желание побыть в одиночестве и погрузиться в себя.

"Это не значит, что вы не будете общаться ни с кем, но возможно состоится поездка в какие-то места силы, монастыри", - добавила астролог.

Нептун может давать период ожидания до декабря месяца. И только когда планета развернется, будет прогресс в делах.

3 июля Меркурий - планета известий, идей, коммуникаций - входит в дом денег. Вы будете платить за какую-то информацию или за обучение, курсы. Будет новость, связанная с вашей работой, клиентами, источником дохода.

5 июля – новолуние в знаке Рака.

"Новолуние – это что-то новое. Вы что-то начинаете - новые отношения, знакомства, новый контракт на работу или подписание какого-то договора. Это очень новая энергия, новый импульс, когда вы можете от чего-то оттолкнуться или у вас будет новое намерение на жизнь или на отношения", - свидетельствует гороскоп на июль.

Сильнее других это новолуние почувствуют Раки, которые родились с 1 по 9 июля. У вас появится новый план, толчок в жизни, новая идея или обстоятельства.

Если вы родились 4, 5 или 6 июля, то это новолуние будет оказывать на вас влияние все 12 месяцев - до следующего дня рождения.

"Обязательно или новый человек придет в вашу жизнь, или будет сногсшибательная новость, новое место жительства или новая работа", - прогнозирует астролог.

12 июля Раки получат прибыль, доход, подарок. Кто-то оценит вас с положительной стороны, ждите приз, грамоту, комплимент.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

12 и 13 июля - очень хорошие финансовые дни, когда вы можете получить или оформить субсидии или наследство, получить деньги по страховке. Кто-то вложится в вас или ваш бизнес.

21 июля - полнолуние в вашем седьмом доме отношений.

"Уже было такое полнолуние в июне в секторе отношений, и сейчас снова повторяется. Эта же сфера, такое же полнолуние, эта же тема, которая, может быть, началась в июне и закончится в районе 21 июля в это полнолуние. Может быть, вы что-то узнали и примете решение только 21 июля", - предположила Анжела Перл.

По ее словам, в июле будет завершение, кульминация, принятие решения. Это может быть как свадьба, так и получение развода. Или это может быть новость, касающаяся вашего партнёра или работы. Например, вы подали заявление в июне, а в июле вы отработаете месяц и уволитесь.

Подробный гороскоп для Раков смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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