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Гороскоп на июль для Водолея: почему представителям знака нужно написать завещание в этом месяце

Влад Росс

Астролог

1 июля 2021, 18:37

Водолею нет смысла переживать, где "подстелить соломки", потому что угадать, куда предстоит падать, все равно не получится.

Астролог рассказал, что в июле ждет Водолея
Гороскоп на июль-2021 для Водолея говорит, что ему показан покой и отпуск / flickr.com/caitlinmallory

Водолей в июле ощутит тоску и томительную скуку. Месяц для него будет сбалансированным, принесет и плюсы, и минусы. Водолея может охватить необычайное спокойствие или даже нервная зевота. Все это будет означать, что во Вселенной происходят процессы, готовящие Водолею неожиданность, которая напрочь изменит его жизнь и сделает невозможным все, к чему он стремился раньше.

Благодаря невероятной интуиции представители знака будут предчувствовать наступление перемен заранее – у них появится беспокойство.

Водолея следует предостеречь от ненужной суеты: нет смысла переживать, где "подстелить соломки", потому что угадать, куда предстоит падать, все равно не получится. Потому лучше заранее свести к минимуму возможные потери, завершить начатые дела, привести в порядок бумаги, написать завещание, встретиться с теми, с кем надлежит увидеться – после будет уже некогда.

В июле Водолею не стоит начинать долговременных программ, иначе завершить их вовремя не удастся. В итоге они так и будут висеть "мертвым грузом", постоянно напоминая о себе.

Больше всего месяц подойдет Водолею для основательного разностороннего отдыха. Даже самые отъявленные трудоголики-Водолеи будут насильно выдернуты из-за рабочего стола и отправлены в отпуск.

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Отдых Водолея, чтобы быть эффективным, должен быть построен не на экстриме, а на релаксации. Потому совет представителям этого знака Зодиака: не прыгайте с парашютом, не опускайтесь на дно океана – просто загорайте и плавайте.

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Стрессы, пусть даже приятные, Водолею противопоказаны в этом месяце. Неровности и нервозности Водолею не нужны. Важно полностью восстановиться перед началом нового жизненного этапа – перед осенью. Никаких исследований, незнакомых компаний, чужих стран и травмирующих впечатлений – только покой, равномерная нагрузка и приятное окружение. Из отпуска Водолей должен вернуться уверенным в себе, в своих силах, в близких и родных.

Сама Вселенная в июле будет заинтересована в хорошем самочувствии Водолея и его полной боевой готовности. Однако Марс в оппозиции к Водолею будет готовить для него некие противоречия и даже некоторые юридические разбирательства, суды, сплетни и скандалы.

Июль для Водолея – это период подготовки к новому, время завершения старых дел, а также восстановления энергетического потенциала и сил. Лучшее время, чтобы заняться йогой или спортом и развивать энергетический потенциал организма.

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