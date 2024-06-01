Гороскоп на июнь 2024 для Львов: подарок небес и долгожданная встреча

Если вы над чем-то работали, то в первый месяц лета получите за это деньги, награду, признание, повышение по службе.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-iyun-2024-dlya-lvov-podarok-nebes-i-dolgozhdannaya-vstrecha-10569572.html Ссылка скопирована

Лев - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Львов.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на первый месяц лета для всех знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет точный аспект между Юпитером и Плутоном.

"Он начался еще в конце мая. Но 3 июня будет кульминация, точный аспект. И обе эти планеты про масштаб, возможности и большие деньги. Посмотрите, что у вас будет 3 июня, какие двери возможностей откроются для вас. Вы получите подарок небес", - предупредила Перл.

4 числа Меркурий входит в 11-й дом гороскопа. Это сектор получения результатов. Если вы над чем-то работали, то сейчас вы получите за это деньги, награду, признание, повышение по службе. Возможно вы получите документы, оформлением которых занимались. Будет завершение сделки или долгожданная встреча.

10 июня Марс входит в десятый дом гороскопа. Это планета активности, действий, смелости, проявления себя. А десятый дом – это ваша роль в обществе, ваша карьера, работа, профессия, статус и репутация.

"Марс даст вам сил с 10 июня показать себя. Может быть, вы пойдете с предложением к вашему боссу по поводу нового проекта или того, что нужно что-то поменять на работе. Возможно будет переход на другую работу, вы загоритесь какой-то новой идеей и что-то начнёте делать", - свидетельствует гороскоп на месяц.

При этом Марс - агрессивная планета, она может дать ссору с коллегами, с начальством, с родителями.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

18 июня Львам захочется побыть в одиночестве или куда-то далеко-далеко уехать. Ждите подарки, посылку или деньги из-за границы.

22 июня - полнолуние в секторе работы.

Полная Луна прояснит ситуацию и даст вам ответ на вопросы. Возможно на работе кто-то уволится иди вас пригласят на собеседование.

"Полнолуние вам покажет, все ли у вас в порядке или нужно снизить обороты и больше отдыхать. Вы можете от чего-то отказаться, пойдете к к врачу, который пропишет новые лекарства или, наоборот, вы закончите принимать какие-то медикаменты по полнолунию", - предположила астролог.

Подробный гороскоп для Львов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред