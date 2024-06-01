Гороскоп на июнь 2024 для Львов: подарок небес и долгожданная встреча

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Львов.
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет точный аспект между Юпитером и Плутоном.
"Он начался еще в конце мая. Но 3 июня будет кульминация, точный аспект. И обе эти планеты про масштаб, возможности и большие деньги. Посмотрите, что у вас будет 3 июня, какие двери возможностей откроются для вас. Вы получите подарок небес", - предупредила Перл.
4 числа Меркурий входит в 11-й дом гороскопа. Это сектор получения результатов. Если вы над чем-то работали, то сейчас вы получите за это деньги, награду, признание, повышение по службе. Возможно вы получите документы, оформлением которых занимались. Будет завершение сделки или долгожданная встреча.
10 июня Марс входит в десятый дом гороскопа. Это планета активности, действий, смелости, проявления себя. А десятый дом – это ваша роль в обществе, ваша карьера, работа, профессия, статус и репутация.
"Марс даст вам сил с 10 июня показать себя. Может быть, вы пойдете с предложением к вашему боссу по поводу нового проекта или того, что нужно что-то поменять на работе. Возможно будет переход на другую работу, вы загоритесь какой-то новой идеей и что-то начнёте делать", - свидетельствует гороскоп на месяц.
При этом Марс - агрессивная планета, она может дать ссору с коллегами, с начальством, с родителями.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
18 июня Львам захочется побыть в одиночестве или куда-то далеко-далеко уехать. Ждите подарки, посылку или деньги из-за границы.
22 июня - полнолуние в секторе работы.
Полная Луна прояснит ситуацию и даст вам ответ на вопросы. Возможно на работе кто-то уволится иди вас пригласят на собеседование.
"Полнолуние вам покажет, все ли у вас в порядке или нужно снизить обороты и больше отдыхать. Вы можете от чего-то отказаться, пойдете к к врачу, который пропишет новые лекарства или, наоборот, вы закончите принимать какие-то медикаменты по полнолунию", - предположила астролог.
Подробный гороскоп для Львов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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