Гороскоп на июнь 2024 для Рыб: осуществление мечты и новый виток развития

В июне у Рыб появится интерес к творчеству, будут новые идеи. Дети порадуют своими достижениями. Возможна беременность, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Рыбы - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Рыб.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет аспект между Юпитером и Плутоном. Это астрологическое явление принесет Рыбам удачу, откроет большую новую возможность. Астролог советует обращать внимание к знакам судьбы.

4 июня Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. Рыбы получат новости, связанные с жилищем и семьей. Может приехать гость, либо вы можете куда-то переехать.

6 июня - новолуние. Вас ждет что-то новое, связанное с семьей или жилищем. Возможно вам понадобится снять другую квартиру, либо вы познакомитесь с соседями, либо соберетесь вместе с семейством на какой-то праздник.

10 июня Марс входит в третий дом гороскопа – это медийный сектор, поэтому вы можете появиться в средствах массовой информации, соцсетях, о вас узнают. Вероятны и поездки, поскольку Марс – это планета движения. Третий дом – это сектор транспорта и общения, поэтому до середины июля вы будете много коммуницировать, купите какой-то транспорт.

Астролог предупредила: опасайтесь конфликта с родственниками, поскольку Марс - агрессивная планета.

С 18 июня у Рыб появится интерес к творчеству, будут новые идеи. Также дети порадуют своими достижениями. Возможна беременность.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 21 июня - успех в вашем бизнесе, если он есть. Вы выйдете на новый виток развития.

22 июня - полнолуние покажет, в правильном ли направлении вы движетесь к своей мечте. Также возможно наконец осуществление этой мечты, потому что полнолуние отвечает за все, что связано с завершением каких-либо циклов. Это время получения результатов проделанной ранее работы.

Возможно завершение отношений с кем-то из друзей в связи с их переездом в другой город или страну. Либо дистанция возникнет по другой причине.

29 июня планета дисциплины Сатурн останавливается и начинает ретроградное движение до 15 ноября. Это положение заставит вас что-то пересмотреть в вашей жизни, оптимизировать процессы. Это может быть связано и с личными отношениями, и с работой. Возможен развод, смена профессии. Сильнее других влияние Сатурна почувствуют Рыбы, которые родились с 3 по 10 марта.

Подробный гороскоп для Рыб смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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