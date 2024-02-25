Гороскоп на март 2024 для Дев: затмение изменит доход и жизненные ценности

В марте Девы начнут дышать полной грудью и будут довольны собой, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Дев / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Дев.

Тем временем эксперты по звездам рассказали, какие три представителя зодиакального круга разбогатеют в первый месяц весны 2024 года. Читайте материал: Кошелек пополнится: 3 знака зодиака станут богаче уже в марте.

В марте будет затмение 25-го числа, и начнется коридор затмений, когда энергетика нестабильная и звездная пыль заставляет нас делать неправильные выводы. Поэтому в период до 8 апреля нежелательно принимать важные решения, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

"Только если вы знаете, если вы уверены на абсолютно 100%, чего вы хотите, тогда стоит действовать. Главное, чтобы вы знали, что вы не пожалеете, потому что изменить решение, принятое во время затмения, очень тяжело", - сказала Перл.

10 марта - новолуние в седьмом доме гороскопа. Тот, кто ищет вторую половинку, получит шанс найти свою любовь. Отношения выйдут на новый уровень. Например, у вас будет общий бюджет или вы решите пожениться.

11 марта Меркурий входит в восьмой дом гороскопа. Это сектор финансов. Вас ждет оформление кредитов, ипотеки, оплата страховки или налогов, новость о наследстве. Вы получите финансовые новости.

Возможно кто-то решит инвестировать в вас деньги или вы подпишете контракт.

12 марта Венера входит в седьмой дом отношений. Дев ждет встреча, романтика, первое свидание, подарки, цветы, украшения, сладости. Если вы с кем-то в ссоре, то будет шанс помириться.

Также к вам придут деньги от клиента или организации, в которой вы работаете.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 марта есть риск непредсказуемых ситуаций. Возможно вы будете работать с психологом, психотерапевтом. Произойдет что-то, что сложно прогнозировать. Девы могут разобраться с психологической травмой детства, и это принесет исцеление и выздоровление.

21 марта Солнце входит в восьмой дом гороскопа и добавит энергии. Вы как будто начнете дышать полной грудью и будете довольны собой.

22 марта Венера соединяется с Сатурном в секторе отношений. Сатурн требует серьезности, поэтому отношения, в которых нет фундамента, могут разрушаться. Также Сатурн символизирует прошлое. Могут появиться бывшие поклонники, вы восстановите отношения с бывшими возлюбленными. На работе - возвращение старых клиентов.

25 марта - затмение во втором доме денег. Ситуация на работе и с финансами может поменяться, доход изменится в лучшую или в худшую сторону. Вы уволитесь и пойдете на другую работу, выйдете из декретного отпуска или решите работать на дому, откроете свой бизнес. Кроме того затмение покажет, что для вас ценнее всего в жизни. Уровень самооценки Девы увидят 25 марта. В целом, влияние затмение можно будет ощущать в течение трех месяцев.

Более детальный гороскоп на март для Дев смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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