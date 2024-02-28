Гороскоп на март 2024: Рыбы получат шанс поменять свою жизнь в лучшую сторону

Анжела Перл рассказала, каким будет март у представителей знака зодиака Рыбы.

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Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Рыб / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Рыб.

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Лунное затмение в марте будет 25 числа. С этой же даты начнется коридор затмений, который продлится до 8 апреля.

"Эти две недели очень важные в коридоре затмения, потому что считается, что это как будто звездная пыль, когда мы плохо видим, у нас нет всей информации, мы не можем четко принимать решения, мы можем пожалеть о том, что сделали. Поэтому лучше ждите. Если, конечно, вы уверены на тысячу процентов, что это именно то, чего вы хотите, тогда да, тогда делайте - переезжайте, женитесь, выходите замуж. Затмения часто меняют нашу жизнь к лучшему или приносят нам яркие события в жизни - брак, рождение ребенка переезд, новую работу", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По словам Перл, затмение также может убрать из нашей жизни все ненужное. Например, может разрушиться брак, который уже не приносит счастья.

Затмение в марте будет "финансовым" и повлияет на ценности и заработки Рыб, добавила специалист.

10 марта - важное новолуние, потому что оно происходит в знаке Рыб. Те представители этого знака зодиака, которые родились с 10 по 12 марта, почувствуют новую Луну сильнее.

"Новая энергия рождается. Вы поменяете прическу, внешность, стиль, возможно даже имя. Даже внешне вы начнете выглядеть моложе и красивее. Появится новая роль в жизни. Вы сможете начать новые отношения или изменится статус отношений", - свидетельствует гороскоп.

11 марта Меркурий входит в сектор денег. Вы получите новость, связанную с финансами или имуществом. Возможно у Рыб появятся прибыльные клиенты, идея, как хорошо зарабатывать, или предложение о сотрудничестве.

20 марта в секторе денег собираются три небесных тела, и это даст Рыбам возможность "квантового скачка". Представители этого знака зодиака получат шанс в лучшую сторону поменять свой статус, работу, уровень дохода.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

22 марта Венера в знаке Рыб соединяется с Сатурном.

"Сатурн может пройтись по вашим отношениям, если они не не до конца честные и серьезные и у них нет будущего, то Сатурн может их разрушить или временно вас разлучить", - рассказала астролог.

23 марта даст Рыбам смелость и решительность. Вы будете отстаивать свои позиции и ценности.

Более детальный гороскоп на март для Рыб смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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