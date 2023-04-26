Гороскоп на май 2023 года для Овнов: месяц принесет огромный финансовый успех

В ближайший год у всех Овнов улучшится финансовое положение. Положительные изменения начнутся уже 17 мая, говорит гороскоп.

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Анжела Перл составила гороскоп Овен на май 2023 / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Овнов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, весь год будет давать представителям знака новые возможности для дохода, будут появляться источники получения прибыли. У Овнов расширится картина мира, они поймут, как раскрыть свои таланты и монетизировать их.

Также, по словам астролога, можно поднимать стоимость услуг или вырастет в цене имущество. Все эти перемены Овны начнут чувствовать уже с 17 мая.

"Появятся какие-то идеи сотрудничества, может быть вы выйдете замуж или женитесь, доходы будут общими. А может быть будет повышение на работе", - рассказала Перл и добавила, что абсолютно у всех Овнов поменяется финансовое положение в течение ближайших 12 месяцев.

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5 мая заканчивается коридор затмений, который начался две недели назад, 20 апреля. В течение двух лет затмения проходили в доме финансов, и это последнее в этом секторе.

"Вы должны полностью определиться со своими инвестициями или со своими доходами, с общими финансами. Может быть это касается раздела имущества, алиментов, кредитов. Возможно вы закроете ипотеку, вам вернут долг, завершится какое-то дело, связанное с наследством. Высветятся какие-то психологические проблемы. Вы узнаете, почему вас беспокоит что-то или не дает покоя. Вы можете избавиться от каких-то страхов, проработать их", - говорит гороскоп.

8 мая ждите событий, связанных с романтическими отношениями. Овны могут заключить какой-то контракт. Дома будет праздник, приедут гости.

15 мая Меркурий разворачивается в прямое движение и принесет Овнам деньги, доходы, прибыль.

17 мая Юпитер переходит в сектор денег и может и увеличивать траты.

19 мая - новолуние также пройдет в секторе денег и принесет новую энергию в финансовый сектор.

"У Овнов как будто открывается новое дыхание. Будет такое состояние, когда вы подумаете: "Я могу, у меня получится, теперь я точно знаю, что я буду делать, чем я буду заниматься, как я буду зарабатывать", потому что второй дом - это ещё дом самооценки", - рассказала астролог.

По ее словам, у Овнов появится больше возможностей, энергии и желания что-то делать.

Более подробно гороскоп для Овнов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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