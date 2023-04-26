УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на май 2023 года для Овнов: месяц принесет огромный финансовый успех

Анна Ярославская
26 апреля 2023, 05:30
75
В ближайший год у всех Овнов улучшится финансовое положение. Положительные изменения начнутся уже 17 мая, говорит гороскоп.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл составила гороскоп Овен на май 2023 / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Овнов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, весь год будет давать представителям знака новые возможности для дохода, будут появляться источники получения прибыли. У Овнов расширится картина мира, они поймут, как раскрыть свои таланты и монетизировать их.

Также, по словам астролога, можно поднимать стоимость услуг или вырастет в цене имущество. Все эти перемены Овны начнут чувствовать уже с 17 мая.

"Появятся какие-то идеи сотрудничества, может быть вы выйдете замуж или женитесь, доходы будут общими. А может быть будет повышение на работе", - рассказала Перл и добавила, что абсолютно у всех Овнов поменяется финансовое положение в течение ближайших 12 месяцев.

видео дня

5 мая заканчивается коридор затмений, который начался две недели назад, 20 апреля. В течение двух лет затмения проходили в доме финансов, и это последнее в этом секторе.

"Вы должны полностью определиться со своими инвестициями или со своими доходами, с общими финансами. Может быть это касается раздела имущества, алиментов, кредитов. Возможно вы закроете ипотеку, вам вернут долг, завершится какое-то дело, связанное с наследством. Высветятся какие-то психологические проблемы. Вы узнаете, почему вас беспокоит что-то или не дает покоя. Вы можете избавиться от каких-то страхов, проработать их", - говорит гороскоп.

8 мая ждите событий, связанных с романтическими отношениями. Овны могут заключить какой-то контракт. Дома будет праздник, приедут гости.

15 мая Меркурий разворачивается в прямое движение и принесет Овнам деньги, доходы, прибыль.

17 мая Юпитер переходит в сектор денег и может и увеличивать траты.

19 мая - новолуние также пройдет в секторе денег и принесет новую энергию в финансовый сектор.

"У Овнов как будто открывается новое дыхание. Будет такое состояние, когда вы подумаете: "Я могу, у меня получится, теперь я точно знаю, что я буду делать, чем я буду заниматься, как я буду зарабатывать", потому что второй дом - это ещё дом самооценки", - рассказала астролог.

По ее словам, у Овнов появится больше возможностей, энергии и желания что-то делать.

Более подробно гороскоп для Овнов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп на май Овен гороскоп Овен Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

"Ищем их слабые места": жесты доброй воли РФ будут зависеть от оккупантов в окопах – Дикий

"Ищем их слабые места": жесты доброй воли РФ будут зависеть от оккупантов в окопах – Дикий

04:30 Украина
"Очень высокая ракетная угроза": РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК Юг

"Очень высокая ракетная угроза": РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК Юг

21:28 Украина
"Время успеть в буфет за крылышками": у Зеленского ответили на слухах о контрнаступлении ВСУ

"Время успеть в буфет за крылышками": у Зеленского ответили на слухах о контрнаступлении ВСУ

21:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:19

"Абстрактный пацифизм" и людоедская идеология: кто кого?

05:30

Гороскоп на май 2023 года для Овнов: месяц принесет огромный финансовый успехВидео

04:30

"Ищем их слабые места": жесты доброй воли РФ будут зависеть от оккупантов в окопах – ДикийВидео

03:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

03:20

Хит сезона: 3 дешевых ингредиента, и весенняя закуска станет вкуснейшей бомбой - идеальный рецептВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:00

"Для него "СВО" закончилась": почему Пригожин заговорил о необходимости завершить бои - экспертВидео

02:40

Богаче самого короля: самый завидный холостяк Британии обручился

02:10

"Открыли дверь, но держат на пороге": политолог оценил перспективу вступления Украины в НАТОВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли Кремль мобилизовать гигантские орды в армиюВидео

Реклама
00:51

Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

00:11

Подоляк рассказал, при каком условии Венгрия может "переобуться" и изменить свою позицию по УкраинеВидео

25 апреля, вторник
23:59

"Надеюсь, что теперь ей тепло": Мадонна показала раритетное фото матери из личного архива

23:44

Фортуна определила своих любимцев: какие знаки зодиака ждет молниеносный приток везения в маеВидео

23:20

Дикий объяснил, почему на самом деле так важна оборона БахмутаВидео

23:09

Оксана Билозир ушла от мужа после 33 лет бракаВидео

23:03

Молодая российская певица борется за жизнь в реанимации

22:43

Это не предел: в Украине цены на капусту за неделю взлетели почти на 30%Видео

22:39

За секунду: в сети поделились гениальным способом завивки ресниц

22:19

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
21:39

"Очень хитрая дама": певица Елка придумала схему, чтобы донатить на ВСУ - блогер

21:28

"Очень высокая ракетная угроза": РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК ЮгВидео

21:12

"Время успеть в буфет за крылышками": у Зеленского ответили на слухах о контрнаступлении ВСУВидео

20:54

В Москве женщина сдала полиции собственную дочь из-за ее проукраинской позиции

20:41

Россияне в ужасе устроили скандал: певица Тамара Гвердцители прервала молчание из-за войны в УкраинеВидео

19:59

В Нацполиции и ОГП не подтвердили достоверность заявлений по конфискации имущества Крупчака

19:58

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

19:56

Кличко поехал на саммит американских городов – будет говорить с членами правительства о поддержке Украины

19:33

Евгений Клопотенко высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочьВидео

19:20

Си Цзиньпина серьезно поставили на растяжкумнение

19:19

В парламенте занялись темой давления БЭБ на Multiplex

19:07

Мужчина стал собакой за 15 000 долларов: друзья и родственники очень озадаченыВидео

18:55

3 самые сильные знаки зодиака: они никогда не сдаются и не останавливаются

18:05

"Бои за Бахмут имеют важное значение": 5 причин, почему ВСУ не выходят из города - СырскийВидео

17:52

Почему нельзя в фарш добавлять свежий хлеб: главные секреты идеальных котлет

17:42

Обрушится ураган: в Украину идет мощный циклонВидео

17:42

Дважды в одну реку: Дженнифер Энистон поймали на свидании с бывшим мужем

16:57

Когда повысят тариф на электроэнергию: в Раде заговорили об измененияхВидео

16:51

Подкопаева показала романтические поцелуи с мужем-бизнесменом

16:25

Романтика и мир фантазий: лучшие легкие мелодрамы на вечер для кинопросмотраВидео

Реклама
16:20

Для чего добавляют яйцо в шашлык: нежная корочка и сочное мясо гарантированы

16:01

"Ад" в Бахмуте: ближайшие бои за город будут самыми страшными – экс-командир АйдараВидео

15:54

Гарри Поттер и новое дитя: Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцомВидео

15:51

Четвертого ребенка потеряла: как выглядят дети пропагандистов Симоньян и КеосаянаВидео

15:40

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

15:37

Тарифы на электроэнергию изменятся: какими будут цены до конца маяВидео

15:25

"У россиян есть шансы": у ВСУ нет гарантий того, что они удержат Часов Яр - ДикийВидео

15:16

Шакиру признали женщиной года назло изменнику ПикеВидео

15:13

Удары по ЧФ и береговой инфраструктуре: эксперт раскрыл сценарий освобождения Крыма

15:12

Какие удобрения любит грецкий орех и чем его подкормить для хорошего урожая

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Рецепты
СалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять