Гороскоп на май 2024 для Раков: тайные свидания и поездка за границу

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Раков.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, апрельское затмение может проиграться через месяц - 8 мая. Если вы ничего не почувствовали тогда, то важные события могут произойти в третий месяц весны.
Если в пропустили Таро-прогноз на затмение в апреле 2024, читайте материал: Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньги.
1 мая Плутон разворачивается в обратное движение до 11 октября. Это планета трансформации и перемен. Плутон на 20 лет вошел в сектор финансов, денег, бюджета Раков. Вы можете получить прибыль из разных источников. Обычно это не зарплата, а какие-то деньги одной большой суммой. Например, это может быть наследство. Раки будут пересматривать свою финансовую ситуацию.
8 мая - новолуние в 11-м доме гороскопа. Это сектор мечты, будущего, целей, результатов. В этот период Раки получат промежуточные результаты. Вас пригласят на свадьбу, день рождения, праздник в кругу близких друзей. Раки станут членом клуба, организации, команды.
21 мая - события, которые вы не захотите афишировать. Возможно Раки будут готовить какой-то проект. Вы захотите показать себя в новой роли.
Также в этот период стоит заняться здоровьем - посетить клинику, проконсультироваться с врачом. Может проясниться какой-то вопрос.
23 мая — полнолуние в шестом доме гороскопа. Полная Луна высветит информацию относительно здоровья или образа жизни.
"Ясность наступит касаемо вашего бизнеса, работы, будут какие-то новости в вашем коллективе. Может быть вы даже заканчиваете работать или увольняетесь. Полнолуние часто ставит последнюю точку, после которой будет новое начало", - рассказала астролог.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
24 мая Венера принесет Ракам тайные свидания или любовь на расстоянии. Возможна встреча в другой стране с человеком, с которым вы общались дистанционно. Некоторые Раки отправятся в изолированное место. Вы можете получить деньги из-за границы.
Подробный гороскоп для Раков смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на май 2024 для Овнов: астролог назвала даты денежного периода
- Гороскоп на май 2024 для Тельцов: незабываемые события и подарки Вселенной
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред