Гороскоп на май 2024 для Скорпионов: везение и рост доходов на целый год

Астролог рассказала, каким будет май у представителей знака зодиака Скорпион.

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Скорпион - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Скорпионов.

"В мае уже нет ретроградного Меркурия, нет затмений. Май будет лучше, чем апрель", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Если вы пропустили Таро-прогноз на апрельское затмение, читайте материал: Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилие. Влияние этого затмения можно будет ощущать в течение полугода.

1 мая планета Скорпионов Плутон разворачивается в ретроградное движение до 11 октября.

"На пять с половиной месяцев вы как будто сделаете шаг назад, будете пересматривать жизненные планы, отношения, будете искать новое место жительства. Например, вы решили переехать и будете присматривать дом - этот процесс может затянуться до середины октября. Возможно к вам переедет кто-то из членов семьи. Состоится командировка или начнется обучение. Будут перемены в составе семьи", - сообщила астролог.

Тоже возможно переоформление документов, смена фамилии.

8 мая - новолуние в седьмом секторе брака, любви и отношений, партнерства. Скорпионы познакомится с новым человеком. В вашей жизни будет любовь, влюбленность, новые отношения. Особенно это касается Скорпионов, которые родились с 9 по 11 ноября.

"Все Скорпионы почувствуют это новолуние. Будет новый бизнес, партнерство, какой-то контракт, соглашение, которое вы будете подписывать. Отношения перейдут на новый уровень. Может, вы решите расстаться, разъехаться. Но обычно по новолунию мы съезжаемся, знакомимся", - свидетельствует гороскоп на месяц.

С 16 мая Меркурий может принести новости, информацию или бумаги, письмо или имейл.

21 мая Солнце высветит ваши финансы. Скорпионы получат деньги от государства, кредит из банка или страховку. Также представители этого знака зодиака могут получить наследство.

23 мая - полнолуние во втором доме денег.

"Это уже больше заработанные деньги, потому что второй дом - это источник вашего дохода. И полнолуние высветит что-то, касающееся вашей работы, клиентов, бизнеса. Может быть, родители, которые вас содержали, скажут, что больше не могут это делать. Или муж скажет, что теперь другая ситуация с финансами. Полнолуние покажет финансовую картину", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 мая Венера входит в восьмой дом гороскопа.

"Эти четыре дня - с 20 по 24 мая - прекрасные для свиданий, брака, заключения сделок и договоров, для переговоров. 26 мая Юпитер на целый год входит в сектор финансов и чужих денег и начинает их увеличивать. Расширятся ваши финансовые возможности. Это очень хорошее положение Юпитера. В прошлый раз такое положение было 12 лет назад", - отметила астролог.

С 26 мая и до 4 июня Скорпионам может очень повезти, добавила специалист.

Подробный гороскоп для Скорпионов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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