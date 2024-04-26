УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на май 2024 для Весов: астролог назвала самые денежные дни

Анна Ярославская
26 апреля 2024, 05:37
В мае Венера будет в соединении с Юпитером. Это очень удачное соединение, которое принесет Весам прибыль.
Гороскоп, Анжела Перл
Весы - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Весов.

Если вы пропустили Таро-прогноз на полнолуние в апреле 2024, читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 24 апреля 2024: Овнам - триумф, Близнецам - выбор, Львам - покой.

1 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение.

"Плутон в гороскопе Весов отвечает за финансы, потому что он управляет вторым домом. 1 мая он останавливается и идет назад до 11 октября. Планета денег будет возвращаться назад, поэтому вы будете пересматривать финансы, менять работу, пересматривать бюджет, погашать долги или кредиты. Возможно будут пересматриваться условия работы. Вы будете переделывать проект, вернутся старые клиенты. Не исключено возвращение на старую работу. То есть будут происходить какие-то ситуации, связанные с финансами или с вашими источниками дохода, или с тем, чем вы владеете", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

8 мая - новолуние в восьмом доме гороскопа. Появится или финансовая возможность, или вы примете финансовое решение. Вы можете взять кредит или получите деньги от государства.

"После 8 мая чужие деньги к вам придут. Новость о наследстве может быть. Ждите новости о том, что касается налогов, страховок", - свидетельствует гороскоп.

У Весов может состояться новое знакомство, которое быстро перерастет в близкие, интимные отношения.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 мая может состояться поездка за границу, знакомство с человеком другой национальности. С 21 мая Весам нужно будет получать какие-то справки, заверять документы, переводить их на другой язык.

23 мая - полнолуние. Состоятся поездки недалеко и ненадолго, по месту или в соседний город. Будет много общения и коммуникации. У вас появится новый круг общения. Возможно вы пойдете на курсы и там познакомитесь с единомышленниками.

С 22 по 24 мая Венера будет в соединении с Юпитером.

"Это супер соединение. Восьмой дом - это финансы, а Венера символизирует деньги. Юпитер символизирует изобилие и все расширяет. Поэтому период с 20 по 24 мая просто замечательный в плане получения денег, доходов, прибыли и изобилия", - рассказала Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Весов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Весы гороскоп на май гороскоп Весы Анжела Перл гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

06:45 Мир
"Влупят" три шторма подряд: Украину атакуют мощные магнитные бури

"Влупят" три шторма подряд: Украину атакуют мощные магнитные бури

04:05 Синоптик
Украине не хватит для победы 60-миллиардной помощи США - Politico

Украине не хватит для победы 60-миллиардной помощи США - Politico

01:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Люблю : Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость 24552

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу 7635

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода 6201

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие 6178

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Последние новости

07:10

Найти компас пиратов за 23 секунды сможет только настоящий исследователь: сложная загадка

06:45

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

06:10

Важная информация о технологических новинках в украинской армиимнение

05:37

Гороскоп на май 2024 для Весов: астролог назвала самые денежные дниВидео

04:42

Деликатес или опасный продукт: как на самом деле изготавливают сыр с плесенью

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
04:05

"Влупят" три шторма подряд: Украину атакуют мощные магнитные бури

03:30

Ботокс-клуб пластикового Кена: Райан Гослинг раздулся от филлеровВидео

03:00

Джанабаева не переживет: Валерий Меладзе пошел вразнос с бывшей женой

02:32

Хлеб будет свежим и пышным на 7 дней дольше: пекарь поделился простым секретом

Реклама
01:59

Украине не хватит для победы 60-миллиардной помощи США - Politico

01:34

От рака умерла финалистка конкурса "Мисс Мира-2005"

01:30

Украина не закроет все небо: появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам

00:12

"Страдает все тело": Шоптенко рассказала про реабилитацию после тяжелой травмыВидео

25 апреля, четверг
23:55

США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

23:46

Пожилой и не похож на себя: Андрей Губин появился на публикеВидео

23:02

Надя Дорофеева разоткровенничалась про ссоры с Кацуриным и экстремальный интим

22:56

"Для победы еще не поздно": в НАТО сделали заявление на фоне новой помощи США

22:53

Украина получит лазерные бомбы от Великобритании: Paveway будут "кошмарить" РФ

21:59

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

21:35

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

Реклама
21:11

ВСУ перехватят инициативу с новой помощью: в США сказали, ждать ли контрнаступления

20:31

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:11

"Нужны люди для ВСУ": в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

19:50

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

19:27

РФ давит на Херсонщине: в ВСУ рассказали, есть ли угроза большого наступления на юге

19:17

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

19:10

Почему Украине не стоит рассчитывать на постоянное плечо от партнеровмнение

18:33

Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского

18:27

Неожиданный ответ знает только гений: что будет, если расплавить сольВидео

18:24

РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки летВидео

18:11

Вкус станет ужасным: на каких дровах категорически нельзя делать шашлыкВидео

18:07

Певица Руслана удивила поклоников фотографией с Джо Байденом

18:01

Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: "прилет" возле железнодорожного вокзала

17:32

Украинцы могут оставаться в Германии с недействительным паспортом - сенат Берлина

17:15

85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

17:10

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

16:32

Сикорский прямо ответил на упреки РФ о планах Польши аннексировать часть Украины

16:28

Как вывести прусаков: убойный лайфхак навсегда избавит от таракановВидео

16:17

Мужчинам категорически нельзя это делать 26 апреля: важные приметы дня

16:12

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу подогрела слухи про расставание

Реклама
16:02

"Размером с орех": Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтыйВидео

15:53

Российская модель Ирина Шейк начала охоту на мужчин в США и Европе

15:49

Жалобный старик: Киркоров признался, зачем на самом деле уродует себя пластикой

15:36

В Сумах прогремели взрывы: россияне поднимали тактическую авиацию

15:34

"Разнесло. Бройлер": Защитница "Азовстали" Пташка ответила хейтерам своего тела

15:24

По примеру Польши: в Литве могут помочь Украине вернуть мужчин

15:14

Театр Леси Украинки отказался от режиссера-путиниста

15:12

Как правильно жарить шашлык, чтобы не подгорел: повар удивил лайфхаком

14:51

"Толик, поезжай в Донецк": в Сети высмеяли Тимощука за иск против УАФ

14:44

Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять