Гороскоп на май 2024 для Весов: астролог назвала самые денежные дни

В мае Венера будет в соединении с Юпитером. Это очень удачное соединение, которое принесет Весам прибыль.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-may-2024-dlya-vesov-astrolog-nazvala-samye-denezhnye-dni-10560611.html Ссылка скопирована

Весы - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Весов.

Если вы пропустили Таро-прогноз на полнолуние в апреле 2024, читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 24 апреля 2024: Овнам - триумф, Близнецам - выбор, Львам - покой.

1 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение.

"Плутон в гороскопе Весов отвечает за финансы, потому что он управляет вторым домом. 1 мая он останавливается и идет назад до 11 октября. Планета денег будет возвращаться назад, поэтому вы будете пересматривать финансы, менять работу, пересматривать бюджет, погашать долги или кредиты. Возможно будут пересматриваться условия работы. Вы будете переделывать проект, вернутся старые клиенты. Не исключено возвращение на старую работу. То есть будут происходить какие-то ситуации, связанные с финансами или с вашими источниками дохода, или с тем, чем вы владеете", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

8 мая - новолуние в восьмом доме гороскопа. Появится или финансовая возможность, или вы примете финансовое решение. Вы можете взять кредит или получите деньги от государства.

"После 8 мая чужие деньги к вам придут. Новость о наследстве может быть. Ждите новости о том, что касается налогов, страховок", - свидетельствует гороскоп.

У Весов может состояться новое знакомство, которое быстро перерастет в близкие, интимные отношения.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 мая может состояться поездка за границу, знакомство с человеком другой национальности. С 21 мая Весам нужно будет получать какие-то справки, заверять документы, переводить их на другой язык.

23 мая - полнолуние. Состоятся поездки недалеко и ненадолго, по месту или в соседний город. Будет много общения и коммуникации. У вас появится новый круг общения. Возможно вы пойдете на курсы и там познакомитесь с единомышленниками.

С 22 по 24 мая Венера будет в соединении с Юпитером.

"Это супер соединение. Восьмой дом - это финансы, а Венера символизирует деньги. Юпитер символизирует изобилие и все расширяет. Поэтому период с 20 по 24 мая просто замечательный в плане получения денег, доходов, прибыли и изобилия", - рассказала Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Весов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред