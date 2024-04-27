Гороскоп на май 2024: Стрельцы по-другому посмотрят на мир и встретят любовь

Какое-то событие покажет вам, как вы к себе относитесь, предупредила Анжела Перл.

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Стрелец - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Стрельцов.

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"В мае уже не будет затмения. Также нет ретроградного Меркурия, поэтому месяц будет намного лучше. 1 мая Плутон разворачивается и начинает идти в ретроградное движение в третьем доме гороскопа - это сектор, который отвечает за ваше окружение, людей, с которыми вы постоянно контактируете. Возможно в вашу жизнь вернутся люди из прошлого. Или может быть вы поедете в место своего детства или вернетесь на прежнюю работу", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Стрельцы снова начнут ездить в командировки.

"С мая и до 11 октября - почти пять с половиной месяцев - что-то будет вас возвращать в прошлое. Например, вам нужно найти какие-то документы из прошлого, вы будете звонить в архивы или поедете на лето в археологическую экспедицию", - добавила Анжела Перл.

Также будет удачное время для того, чтобы освободиться от всего ненужного. Вы можете лечь в клинику, сеть на диету или избавиться от вредных привычек.

Во время ретроградного Плутона Стрельцы могут возобновить отношения с родственниками или с людьми, с которыми давно не виделись.

8 мая - новолуние в шестом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за нашу ежедневную рутину.

Вы получите новости, касающиеся работы. Например, будет новый начальник, помощник, ассистент.

Если вы занимаетесь своим здоровьем, то врач может поменять вам лечение, назначить травы или витамины. Также Стрельцы могут бросить курить, заняться оздоровлением. В целом, представители этого знака зодиака будут искать баланс между работой и здоровым образом жизни.

21 мая состоится знакомство, консультация, собеседование, встреча с авторитетным человеком.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 мая - полнолуние в знаке Стрельцы. Сильнее всего его почувствуют те, кто родился с 23 по 25 ноября.

"Вы поменяете имидж, цвет волос, фамилию. Вы можете заявить о себе, откроете свое дело. Какое-то событие покажет вам, как вы к себе относитесь. Может быть состоится знакомство с кем-то или, наоборот, расставание. Не исключено и заключение сделки. В это полнолуние вы можете подписывать документы, заключать сделки купли-продажи", - свидетельствует гороскоп на месяц.

С 24 мая Венера входит в сектор любви и брака. В этот период вы сможете помириться с кем-то или пойти на свидание.

26 мая Юпитер соединяется с Венерой.

"Это прекрасное время для того, чтобы найти свою вторую половинку, прекрасное время для брака, для того, чтобы ваши отношения перешли на следующий уровень, чтобы съехаться и жить вместе. Это идеальное время для вступления в брак, для любви и для любых отношений в целом", - рассказала астролог.

Юпитер все увеличивает и расширяет. Ваше окружение будет меняться на более интересных людей, которые станут единомышленниками, которые вам будут нравиться. С ними вам будет интересно, они расширят ваш кругозор. Стрельцы по-другому начнут смотреть на мир.

Подробный гороскоп для Стрельцов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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