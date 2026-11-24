Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-25-noyabrya-rakam-pritormozit-telcam-sroki-10814942.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 25 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Рыцарь Мечей

Овны, вы порой бываете импульсивны - такова уж ваша натура. 25 ноября вас посетит блестящая идея, из-за которой захочется действовать немедленно.

И здесь на помощь приходит ваша карта - Рыцарь Мечей. Остановитесь на мгновение. Не стоит тратить время на исправление ошибок, которых можно было бы избежать при наличии плана. Грамотная стратегия - залог вашего успеха.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Семерка Пентаклей

Вы отличаетесь огромным терпением, но, приступая к какому-либо делу, лучше заранее определить, сколько времени вы готовы в него вложить, не ожидая мгновенного результата.

Если вы инвестируете свое время, вполне разумно установить для себя определенные сроки. Семерка Пентаклей советует подходить к любым вложениям - будь то деньги или время - мудро, чтобы впоследствии не возникло ощущения, что вы потратили их впустую.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Восьмерка Мечей (перевернутая)

Не бегите от проблем, Близнецы. Если вам хочется отложить дела на потом, остановитесь и хорошенько подумайте: а что именно вы делаете?

Иногда задача растягивается надолго лишь потому, что вы тревожитесь из-за нее, но так и не приступаете к выполнению. 25 ноября просто примите решение начать - и продолжайте двигаться вперед, пока не закончите.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Десятка Жезлов (перевернутая)

Перевернутая Десятка Жезлов указывает на то, что вы взвалили на себя слишком много обязательств, из-за чего ваша жизнь стала излишне суетливой - хотя этого вполне можно было избежать.

25 ноября пересмотрите свои представления о том, что значит быть хорошим другом или партнером.

Возможно, вы проявляете чрезмерное рвение, помогая другим. Попробуйте сделать шаг назад и посмотреть, что произойдет. Не исключено, что окружающие вас удивят, самостоятельно справившись с тем, что им нужно сделать.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: "Сила"

Карта "Сила" указывает на то, что вы умеете делать особенно хорошо. 25 ноября вас могут попросить выполнить задачу, которая дается вам легко, но при этом не приносит никакого удовольствия.

Важно помнить: если вы что-то можете сделать, это еще не значит, что вы должны это делать. Наличие способностей не обязывает вас использовать свои навыки ради заработка, если это противоречит вашим истинным желаниям и убеждениям.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: "Отшельник"

25 ноября вы можете задаться вопросом, действительно ли завершены определенные отношения или ситуация. Возможно, какая-то часть вас все еще вовлечена в происходящее, и остались нерешенные дела.

Сегодня может представиться шанс окончательно разорвать связь с какой-либо ситуацией. Не обесценивайте свое время, если участие в чем-либо идет вразрез с вашими принципами.

Вы гораздо важнее вещей, которые можно заменить, а ваше душевное спокойствие - ценнее того, что в будущем может вам вовсе не понадобиться.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Четверка мечей

В нынешней суете бывает непросто выкроить время для отдыха, но Четверка мечей напоминает: забота о себе должна быть в приоритете. При этом вовсе не обязательно впадать в крайности.

Возможно, сейчас у вас просто нет возможности для полноценного отдыха, даже если бы вы очень хотели. И все же 25 ноября постарайтесь найти хотя бы что-то одно, что поможет восстановить силы - пусть даже это будет совсем короткая передышка.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпионов: Маг

У вас есть все шансы справиться с какой-то задачей самостоятельно, хотя и возникает соблазн поручить это кому-то другому. Аркан "Маг" указывает на то, что вы либо уже обладаете необходимыми навыками, либо способны быстро освоить то, что нужно для решения проблемы.

Не упустите шанс проверить, насколько эффективно вы можете управлять ситуацией. Попробуйте бросить себе вызов - сделать то, чем вам еще никогда не доводилось заниматься.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельцов: Паж пентаклей

Есть немало вещей, которыми вы хотели бы заняться, если бы представилась такая возможность. Конечно, когда вопрос упирается в финансы, следовать за своими увлечениями бывает непросто.

Тем не менее, 25 ноября - подходящий момент, чтобы заглянуть в будущее (например, в наступающий год) и подумать, как постепенно приблизить свою жизнь к тому, чего вы действительно хотите. Сегодня можно начать с планирования.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерогов: Тройка пентаклей (перевернутая)

Всему свое время и место. 25 ноября вам может показаться, что нужно взяться за какой-то проект вместе с другими людьми или что-то спланировать в составе группы, однако процесс может оказаться непростым.

Перевернутая Тройка пентаклей подсказывает: важно четко определить зону ответственности каждого участника, а не полагаться на догадки. Работая в команде, важно внести ясность, чтобы все понимали, на чем именно им следует сосредоточить свое время и энергию.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолеев: Туз мечей

Водолеи, вы обладаете выдающимися способностями к решению сложных задач.

25 ноября вам, возможно, представится случай применить эти навыки на практике. К вам обращаются за советом: у человека есть отличная идея, но он не понимает, как именно её реализовать. Вы же мастерски умеете всё упрощать и раскладывать по полочкам. Вы находите решение проблемы и даёте человеку хорошую отправную точку.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб - Королева Пентаклей.

Рыбы, будьте внимательны к тому, что вы впускаете в своё личное пространство. Некоторые вещи просто не должны находиться рядом с вами - хотя бы потому, что они приносят лишь ощущение несчастья.

Сегодня уделите особое внимание тому, какие продукты вы приносите в дом и на что тратите деньги. 25 ноября задумайтесь: делает ли каждое ваше решение жизнь более комфортной - или наоборот?

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред