Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечты

В мае в жизни Близнецов произойдут важные изменения, которые продлятся три года. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп на май 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какое самое важное астрологическое событие в мае для Близнецов

Почему стоит следить за своими эмоциями в последний месяц весны

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Близнецов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 1 мая Венера - планета любви, гармонии красоты - входит в 11 дом гороскопа до 7 июня. Эта планета принесет множество положительных изменений и гармонии в жизнь Близнецов. Этот период связан с друзьями, окружением и социальными событиями. Возможны приятные встречи с друзьями, совместные поездки и посещение красивых мероприятий, таких как свадьбы или концерты, пишет Главред.

Кроме того, Венера - планета прибыли, а значит Близнецы получат финансовые выгоды, награды или призы за предыдущую работу. У Близнецов появятся новые цели и мечты. Не исключено знакомство с новыми людьми на общественных мероприятиях.

4 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение до 14 октября. Эта планета символизирует трансформацию и перемены. Плутон будет находиться в девятом доме гороскопа, что может привести к изменениям в ежедневной жизни и привычках. Это время подходит для того, чтобы заняться здоровьем.

Кроме того, Плутон символизирует дальние поездки. Не исключено, что вы, например, поедете в клинику, которая расположена в другой стране или городе. Возможно, вы будете оформлять какие-то юридические документы или заниматься переездом куда-то в другое место, и этот процесс займет время до середины октября.

"Каким-то образом это поменяет вашу рутину, ваш ежедневный режим. У Близнецов может появиться наставник или тренер, который окажет значительное влияние на распорядок дня", - сказала астролог.

11 мая Меркурий входит в 12-й дом гороскопа.

"Это приватный, закрытый сектор. Может быть вы будете тайно с кем-то общаться. Не исключено, что это человек, который живет далеко, или вы не хотите рассказывать о контактах с ним. Может быть, это будут знакомства, о которых вы не будете рассказывать никому. Может быть, это общение с кем-то, кто живет за границей. Меркурий - это также поиск документов в архиве и различные аспекты прошлого. С вами может связаться старый друг или человек, с которым вы давно не общались", - рассказала астролог.

12 мая произойдет полнолуние в шестом доме гороскопа и принесет Близнецам освещение некоторых аспектов их жизни, особенно в сфере здоровья и работы. Ожидаются изменения, связанные с рутиной и здоровьем, возможно, придется решать важные вопросы, связанные с подчиненными или коллегами.

Также в это время произойдут изменения в плане питания или режима дня—Близнецы могут задуматься о своем здоровье и образе жизни. Важно помнить, что полнолуние может вызвать эмоции, такие как страхи или обиды, из-за влияния Черной Луны.

"Вы можете проявлять негативные реакции, но не обращайте внимания. Это проделки Черной Луны, и она будет находиться в этом секторе гороскопа до 20 декабря. В прошлый раз она была в этом же положении в 2016 году, девять лет назад. Вспомните, что происходило в вашей жизни в то время в сфере здоровья или работы", - отметила астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 мая Солнце входит в знак Близнецов и начинаются дни рождения. Появится больше энергии, вы начнете как будто светиться с 21 мая.

26 мая Сатурн меняет знак и входит в 11 дом гороскопа на три года.

"Сатурн, скорее всего, уберёт кого-то из вашего окружения, а именно тех людей, которые не будут соответствовать вашим планам и мечтам", - сказала Перл.

У вас появятся новые долгосрочные цели, а также новые способы их реализации. Вы сможете пересмотреть свои интересы и намерения.

Есть вероятность формирования дружеских отношений, которые могут стать очень значительными. Например, вы можете встретить кого-то, с кем заведете крепкую дружбу на всю жизнь или даже роман.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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