Гороскоп на май 2025 для Львов: подарок из-за границы и проблемы в семье

Вы узнаете:
- Какие самые важные астрологические события произойдут в мае
- Какое значение имеет ретроградный Плутон
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Ракам - удовольствия, Львам - победа, Девам - праздник.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Венера входит девятый дом гороскопа до 7 июня. Это планета красоты, любви и денег, а девятый дом - это сектор масштаба, расширения и познания мира.
"Это время очень удачное для путешествий, любви и знакомства с человеком другой национальности, другой культуры или тем, который живёт за границей. Это здорово для обучения и познания нового, для получения новых знаний. Также это отличное время для получения денег по решению суда", - цитирует Главред Анжелу Перл.
По ее словам, Львы могут получить подарок из-за границы.Также у вас появятся клиенты в других странах.
4 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение до 14 октября в седьмом доме гороскопа. Это астрологическое событие будет означать важные и глубокие изменения в сфере отношений, партнерства и возможных юридических вопросов. В период с 4 мая до 14 октября Львы будут заниматься пересмотром текущих отношений, проведением переговоров, возможными юридическими процессами или вопросами, касающимися инвестиций.
Также Львов ждут перемены в семейных отношениях или вопросах недвижимости. Вы можете сталкиваться с вопросами, касающимися переезда, раздела имущества или других важных семейных дел.
11 мая Меркурий меняет знаки и входит в десятый дом гороскопа, который отвечает за достижения, карьеру, работу и то, как мы проявляем себя в социуме.
"Меркурий приносит известия, встречи, знакомства. Это классная и быстрая планета. Если что-то начнёте с 11 мая, то 27 уже увидите результат", - сказала астролог.
12 мая - полнолуние в четвертом доме гороскопа, которое даст Львам ясность в делах, особенно в вопросах, связанных с домом, семьей и недвижимостью. Вы получите ответы на вопросы или прояснение ситуации, связанной с вашим местом жительства или семейными делами. Также в это время возможны перемены в отношениях с родителями или важные события в их жизни.
Кроме того, полнолуние может высветить проблемы, связанные с недвижимостью или семейными вопросами. Астролог советует сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
26 мая произойдет самое важное событие месяца - Сатурн войдет в девятый дом гороскопа на три года и будет менять всё, что касается путешествий за границу, работы и образования.
Вы также можете начать преподавать или заниматься чем-то, связанным с другими странами. Это время для расширения знаний, возможно, написания книги или сдачи экзаменов.
Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:
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