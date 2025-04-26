Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансах

До 21 мая темы отношений будут особенно важны. Стоит обратить внимание на Черную луну, советует Анжела Перл.

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Гороскоп на май 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Что значит Черная Луна и чего стоит опасаться

Какое значение имеет ретроградное движение Плутона

Как Тельцам стоит действовать в отношении здоровья и личностного развития с мая 2025 по 2028 год

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Тельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 1 мая Венера меняет знак и входит до 7 июня в 12-й дом гороскопа.

"Венера - это ваша планета, она управляет знаком Тельца и в ближайшие пять недель будет находиться в таком очень приватном секторе, когда вы будете только с близкими людьми или когда вы захотите себе создать атмосферу удовольствий. Может, вы будете на массаж ходить или вам подарят сертификат в спа, или вы поедете за город, или отправитесь в путешествие за границу", - цитирует Главред Анжелу Перл.

"Любовь по 12-му дому, это когда вы не хотите больше ни с кем делиться или рассказывать об этом, вы хотите провести время с любимым человеком. Может быть состоятся знакомства или любовь вспыхнет в дороге или в отношении человека, который живет далеко", - добавила астролог.

Тельцы могут получить деньги или подарки из-за границы.

4 мая Плутон - это планета, которая отвечает за отношения и разворачивается в ретроградное движение с 4 мая до 14 октября в 10-м доме гороскопа. Этот дом связан с карьерой, социальным статусом и жизненными целями.

В это время у Тельцов могут начаться изменения в их представлениях о карьере и роли в обществе. Возможно, Тельцы задумаются о смене работы или о партнерских отношениях в бизнесе. Также в этот период может измениться статус. Например, вы будете во время ретроградного Плутона ждать ребенка или заниматься подготовкой к свадьбе.

11 мая Меркурий входит в знак Тельца. Меркурий может принести разнообразные изменения и события, связанные с коммуникацией и отношениями. Например, может поменяться работа, бизнес или даже статус в отношениях.

Кроме того, когда Меркурий находится в вашем знаке, будут происходить активные переговоры, звонки. Завяжутся новые знакомства. Вы можете пойти на курсы, развивать какие-то навыки.

12 мая - полнолуние в секторе отношений и партнёрства. Полная Луна всегда высвечивает или дает результат.

До 21 мая темы отношений будут особенно важны, и полнолуние может высветить результаты ваших текущих отношений, знакомств и переговоров.

"Либо вас там пригласят на свидание, либо сделают предложение, либо вы узнаете что-то о своем партнере. Возможно произойдет какой-то важный разговор", - рассказала астролог.

Астролог добавила, что стоит обратить внимание на Черную луну, известную также как Лилит. Она представляет собой астрономический объект, который символизирует женское начало, тьму и скрытые аспекты личности. В гороскопе её влияние связано с темами страха, негативных эмоций и отношений.

В данный момент Черная Луна находится в седьмом доме гороскопа, что может влиять на ваши личные и деловые отношения, вызывая страхи и обиды. Важно контролировать эти эмоции и пытаться осознать их, чтобы избежать негативного воздействия. Этот период продлится до конца года, что может повторять события, происходившие в 2016 году.

В целом, Черная Луна может принести как сложности в отношениях, так и возможность осознания и трансформации ваших чувств. Главное — не злиться и не обижаться, а понять, что происходит.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 мая Сатурн входит в 12-й дом гороскопа на три года.

"Это значит, что в вашей жизни произойдут большие перемены. Сатурн сделает вас более зрелыми и ответственными. А более ответственными мы становимся, когда замуж выходим или женимся, когда съезжаем от родителей, живем отдельно, когда появляется ребенок, и мы становимся родителями, когда свой бизнес начинаем или должность какую-то получаем. То есть произойдёт что-то серьёзное", - рассказала астролог.

В период с мая 2025 года по 2028 год Тельцам рекомендуется обратить внимание на здоровье и личностное развитие.

Важно избавиться от всего ненужного. Это время, когда стоит пересмотреть свои ценности и очистить свой организм. Уделите внимание здоровью, стоит заняться детокс-программами.

Астролог советует обратить внимание как на физическое состояние, так и на психологическое. Целесообразно работать с психологом или начать практики, направленные на самосознание и внутреннее развитие.

Рекомендуется перейти на здоровый образ жизни: бросьте вредные привычки и постарайтесь вести здоровый образ жизни, займитесь спортом.

Период с 2025-го по 2028 год будет временем подготовки к значительным изменениям, которые могут произойти в будущем. Важно быть готовыми к новым этапам в работе, семье или личной жизни.

Также это также хорошее время для получения новой профессии или навыков, возможно, в области помощи другим людям (например, в благотворительности).

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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