Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Вам может показаться, что вас оставили в стороне от принятия важного решения. Или исключают из совещания. Кто-то другой знает гораздо больше, чем вы. Не позволяйте этому беспокоить вас и, прежде чем реагировать, займитесь самоанализом, чтобы выяснить причину. Не поддавайтесь искушению бросить все после того, как вы так много сделали за долгое время. Подождите, пока появятся ответы.

Личные дела пойдут на лад, когда вы откроете для себя давно забытое хобби. Или обнаружите, что общаетесь с давними друзьями. Супруги могут запланировать семейное мероприятие или отправиться в отпуск с дальними родственниками. В денежных делах проявляется растущее чувство уверенности. Медитация и сознательное расслабление помогают нервам.

Гороскоп на неделю Телец

Вы готовы к взлету. В глубине души вы знаете, что вам суждено подняться выше по пути. И вы это сделаете. В ближайшие месяцы в вашей жизни начнется новый цикл. От вас могут ожидать более "мирового" взгляда. Чем лучше вы осведомлены о глобальных тенденциях в своей области, тем больше вы сможете продвинуться в профессиональном плане.

Будет разумно набраться терпения и потратить часть своего времени на волонтерскую деятельность, благотворительность или работу на благо дела, в которое вы верите. Ваш следующий уровень потребует альтруизма и сохранения мировоззрения, когда вы будете наставлять других или делиться с ними своими навыками. На домашнем фронте, чем больше вы делаете для других, тем больше благословений вы получите. Дети приносят радость и гордость своими достижениями и талантами. Могут быть завершены планы по крупным инвестициям. Вопросы здоровья остаются под контролем.

Гороскоп на неделю Близнецы

В этот период идеи льются к вам естественным потоком. Возможно, вы планируете что-то новое или смотрите на что-то свежим взглядом. Это время благоприятствует творчеству, экспансии, попыткам попробовать что-то новое (кухня, хобби, одежда, фитнес-режим и т. д.), однако, что бы вы ни делали, вам придется проявить терпение там, где ожидаются результаты.

Будут возникать задержки, мелкие разочарования, поэтому будьте готовы к ним. В сердечных делах вы можете сократить общение, чтобы заняться глубоким самоанализом: где вы были, где находитесь и куда хотели бы попасть. Ответы находятся внутри вас, и вы можете сделать несколько глубоких открытий о себе и своих отношениях. Будьте особенно внимательны при подписании и проверке финансовых документов и контрактов. В плане здоровья все идет по плану. Продолжайте в том же духе.

Гороскоп на неделю Рак

Хотя вы по-прежнему сосредоточены на достижении определенных целей и выполнении поставленных задач, вас могут преследовать мелкие задержки и испытания. Контролируйте импульсивность и нетерпение, так как это может привести к недоразумению или недопониманию. Кто-то может задержать возврат кредита или поступить нечестно, будьте осторожны с теми, кому доверяете, и не ожидайте от них соблюдения определенных этических норм.

Зрелый влиятельный человек может подсказать вам некоторые моменты в вашем бизнесе. Хороший период для самообразования, возможно, вы захотите посетить семинар или пройти курс электронного обучения. В плане здоровья вам, возможно, стоит обратить особое внимание на сигналы, которые подает ваше тело, и привести что-то в равновесие. Могут возникнуть дисбалансы в организме, которые проявятся в виде язв, или повысится кровяное давление.

Гороскоп на неделю Лев

Время для совершенствования и планирования энергии, похоже, больше на ментальном плане, чем на уровне исполнения. Вы можете почувствовать неудовлетворенность балансом между работой и жизнью или скуку от рутины. Если вы немного оторвались от своего круга общения, то вам захочется воссоединиться со старым другом или человеком, с которым вы давно не встречались, и сделать что-то другое или выйти из зоны комфорта. В финансовом плане вас может беспокоить проблема доходов или денег, которые вам причитались.

Источник дохода может временно прекратиться или закончиться естественным образом. Решите, стоит ли переживать по этому поводу, и научитесь отстраняться от того, что находится вне вашего контроля. Ищите альтернативные решения, а не применяйте одну и ту же формулу снова и снова. На семейном фронте кому-то может потребоваться дополнительное внимание - эмоциональное или медицинское, поэтому постарайтесь поддерживать постоянную связь с близкими. Дела со здоровьем выглядят хорошо.

Гороскоп на неделю Дева

Не зацикливайтесь на разочарованиях и постарайтесь окружить себя позитивным влиянием, местами и вещами. Может возникнуть множество вариантов, которые необходимо рассмотреть, прежде чем выбрать путь или стратегию, обратитесь за советом к профессионалу, чтобы получить более четкое представление и выбрать путь. Необходимо более пристально взглянуть на реалии рынка.

Слишком много анализа приводит к параличу. Доверьтесь своей интуиции и действуйте. Люди, с которыми вы могли связаться несколько месяцев назад, наконец-то откликнутся, и вы сможете наладить контакты или обсудить потенциальный альянс. Реалистичный, прагматичный подход к вопросу может принести лучший доход в долгосрочной перспективе. С женщинами в семье нужно вести себя дипломатично. В финансовом плане предвещается небольшая прибыль, но может возникнуть мелкий счет или ошибка. В качестве дополнения может быть рекомендована альтернативная терапия для лечения какого-либо заболевания.

Гороскоп на неделю Весы

Вам может показаться, что кто-то вас подвел. Или пообещал что-то и не выполнил. Будьте внимательны к чьим-то противоречивым или эгоистичным словам или действиям. Один совет - не держите все в себе, поговорите о своем разочаровании с надежным другом или советчиком. Все должно измениться, и это может произойти, когда вы измените свое отношение к окружающим и, что еще важнее, к своему внутреннему миру.

В отношениях вы можете больше не довольствоваться посредственностью или быть более напористым с людьми в своей жизни. В финансовом плане ситуация кажется стабильной, но вы найдете способы увеличить свой доход. Следите за недомоганиями, связанными со стрессом, которые, похоже, повторяются.

Гороскоп на неделю Скорпион

Если вы чувствуете, что застряли на месте, это может быть связано с тем, что вы не прислушиваетесь к Вселенной. Жизнь просит вас рискнуть. Возможно, вы находитесь на перепутье или из страха удерживаетесь от принятия важного решения. Посмотрите в лицо тому, что вас пугает, и сделайте большой прыжок. Вы не пожалеете об этом.

Предсказана долгосрочная выгода. Самостоятельно работающие Скорпионы, занятые в СМИ, создании контента и искусстве, оценят ваши идеи, а люди, с которыми вы познакомились несколько месяцев назад, неожиданно появятся вновь. Не обещайте больше, чем можете выполнить. Одиночки могут оказаться перед выбором между двумя или более привлекательными вариантами. Один совет - слушайте свое сердце. Со здоровьем все будет хорошо, если вы откажетесь от привычек, которые истощают вас.

Гороскоп на неделю Стрелец

Прошлые воспоминания внезапно пробудятся. Повторяется некая закономерность. Или вы восстанавливаете связь с кем-то, кого вы знали давным-давно. Или вам вдруг вспоминается то время в вашей жизни, когда все было проще и слаще. Возможно, вас потянет к творчеству, например, к пению, танцам или прослушиванию музыки из прошлого.

Хороший период для того, чтобы разобраться с разногласиями, недопониманием с людьми или разгрести бумаги, которые завалялись на вашем столе, - вы найдете эту энергию весьма освобождающей. Планы поездок пройдут гладко. А в финансовом плане все выглядит улаженным и стабильным. Не пренебрегайте своей миссией вести здоровый образ жизни.

Гороскоп на неделю Козерог

Ясность возвращается. Все сомнения и замешательство постепенно начинают исчезать, поскольку вы становитесь более решительными и напористыми. Прошли те времена, когда люди пользовались вашей добротой. Вы решили установить границы и начать говорить "нет" тем, кто все это время использовал вас. Все, что связано с природой и детьми, принесет вам радость, а если ваш бизнес связан с экологией или детьми, то в ближайшие месяцы вас ждут по-настоящему счастливые моменты.

Возможно, будет заключен брак или помолвка, а если вы планируете расширить свою семью, ждите хороших новостей. В финансовом плане наступает фаза медленного роста. Будьте мудры в своих расходах, так как хорошие фазы обычно не длятся долго. В плане здоровья наблюдается стабильность, только берегите кожу, если часто бываете на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю Водолей

Управляйте своим настроением. Распознавайте их и, главное, понимайте, что они временные. В тревожный момент не верьте своим мыслям. И не убегайте от своих страхов. Ваша чувствительность может быть повышена, поэтому будет разумно оставаться собранным и сосредоточенным и не верить своим страхам. Ожидайте задержек на образовательном и профессиональном фронте. Да, вам причитается вознаграждение, но, возможно, придется немного подождать.

Продолжайте демонстрировать свою компетентность там, где это необходимо, а если вы хотите усовершенствовать свои навыки, то краткий курс обучения будет весьма полезен. Ваши отношения с мужчинами выходят на первый план, это может быть ваш отец, брат или супруг, если вы женщина. В финансовом плане проявляйте сдержанность, не тратясь на вещи, которые вам, возможно, не нужны. В вопросах здоровья наблюдается постепенное выздоровление.

Гороскоп на неделю Рыбы

Упорство приносит свои плоды, а отказ от работы в трудную минуту - нет. Не время отказываться от своих мечтаний, но нужно засучить рукава и копать глубже, карты призывают вас сосредоточиться на своем пути. Будьте скрупулезны, надежны и помните, что люди следят за каждым вашим шагом. Начинается период удачи для достижения целей и для тех, кто ищет работу, но только после упорного труда.

Друзья и родственники могут обратиться к вам за решением своих проблем. А если вы одиноки, то можете привлечь кого-то, кто окажется слишком требовательным, чтобы вам понравиться. Соблюдайте четкие границы в отношениях и уделяйте время тому, чтобы зарядить свои батареи. Будьте осторожны, давая деньги в долг, и не попадайтесь на схемы "быстрого обогащения". Ваша сила воли будет очень сильна, поэтому используйте ее в своих интересах и сразу же откажитесь от вредных привычек.

