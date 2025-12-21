Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Перестаньте так сильно зависеть и ожидать от других. Чем больше вы берете на себя ответственность за собственное благополучие, тем большего вы добьетесь внутри себя и в окружающем мире. Ваша гибкость и дальновидность помогут двигаться вперед и добиться многого. В рабочих вопросах наблюдается обновление. Будьте открыты для новых возможностей. Ожидайте изменений в планах поездок в последнюю минуту и будьте терпеливы с системами.

Волокита и бюрократия могут разочаровать, но терпеливый и позитивный взгляд на вещи поможет вам добиться желаемого. Семья может испытывать ваше терпение, но никто не изменится только потому, что вы этого хотите. Возможно, вам придется научиться быть более сострадательным и терпимым к их проблемам. Денежные вопросы указывают на то, что вам необходимо взять на себя больше ответственности за свои финансы. Новый образ мышления поможет вам улучшить здоровье.

Гороскоп на неделю Телец

Любопытство соединяется со смелостью. Пора задать несколько смелых вопросов и не отступать перед лицом любого вызова. Самое время предложить смелую идею своему боссу. Или реализовать рекламную стратегию, которая не похожа ни на чью предыдущую. Рискните и поверьте в свои способности к обучению. Если вы боитесь совершать ошибки сейчас, вы не сможете развиваться. На домашнем фронте пока все спокойно.

Может усилиться напряженность в отношениях с кем-то из членов семьи, если вы не решите этот вопрос вместе, честно и с чувством зрелости. В этой фазе могут быть объявлены помолвки, и если вы одиноки, то в ближайшие месяцы сможете найти подходящего человека. Вопросы здоровья свидетельствуют о выздоровлении, но необходимо помнить о побочных эффектах. Денежные вопросы свидетельствуют о постепенном увеличении прибыли и обеспеченности.

Гороскоп на неделю Близнецы

Главное - быть настоящим и подлинным. Говорите свою правду и стремитесь к истине во всех своих коммуникациях. Возможно, вы откроете истинное лицо человека или уличите его во лжи. Вы не можете изменить мир, вы можете изменить только себя. Соискателям работы в этот период, возможно, придется проявить терпение или пересмотреть свою стратегию Самозанятые Близнецы получат выгоду от возвращения старых клиентов.

На домашнем фронте вы можете быть заняты планированием и организацией, при этом у вас практически не останется времени на общение. Работа в банке, заполнение бланков и заявлений может надоесть, но в конечном итоге они упорядочат дела. Следите за своими расходами, особенно внезапными. Женщины в вашей жизни сейчас заслуживают приоритета. Медитация поможет поддержать здоровье.

.

Гороскоп на неделю Рак

Сохраняйте спокойствие. Если нужно, отойдите в сторону. И ни в коем случае не реагируйте. Вас может начать расстраивать неэффективный коллега или процесс, который утомляет и затягивает всех. Вместо жалоб ищите действенные решения. И опасайтесь тех, кто обещает больше, чем выполняет.

Любовные дела набирают обороты, когда вы и ваш любимый человек проводите время вместе или даже планируете совместный отдых на выходные. Не забывайте придерживаться своего бюджета, так как есть вероятность перерасхода средств. Новости из-за рубежа приносят радость. Уровень вашей энергии высок, хотя временами вы можете быть слишком беспокойны. Научитесь успокаивать свой ум.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Ваши эмоции могут взять верх над вами. Постарайтесь не реагировать и сохранять равновесие даже перед лицом провокации. Когда кто-то резко критикует вас, помните, что это показывает, чего не хватает ему, а не вам. Не все заслуживает реакции с вашей стороны. В личной жизни также может возникнуть ощущение некоторой нестабильности. Позвольте себе немного пространства, чтобы исцелиться и выпустить все чувства, которые вы слишком долго подавляли.

Некоторые люди не собираются меняться и всегда будут брать, не отдавая и не испытывая благодарности. Они такие, какие есть. В этот период избегайте давать или брать деньги в долг, пока не выясните все обстоятельства. Здоровье выглядит хорошо, не забывайте пить и двигать телом.

Гороскоп на неделю Дева

Занимайтесь спортом в течение длительного времени. Последовательность гарантирует вам успех. Новая стратегия начинает приносить результаты. И вы можете оказаться в центре внимания за то, как вы вели дела в последнее время. Встречи с начальством и влиятельными людьми окажутся очень позитивными в долгосрочной перспективе. Семейные дела остаются спокойными. Вы можете оказаться в роли миротворца или поддержать супруга в трудную минуту.

Это эмоционально преобразующий период для Дев, поэтому не удивляйтесь, если иногда вы не узнаете себя в зеркале. Могут быть завершены планы по долгосрочному инвестированию. Может быть найден пропавший документ. Чем больше вы научитесь регулярно сознательно расслаблять свой разум и тело, тем лучше вы себя будете чувствовать.

Гороскоп на неделю Весы

Замедлитесь и сделайте вдох. Переоцените, перестратегируйте, откалибруйте, если необходимо. Импульсивные решения и выбор, сделанный под давлением, могут привести к ошибкам и возможным сожалениям. Установление некоторых границ как в профессиональной, так и в личной жизни позволит вам лучше сосредоточиться на своих целях, не отвлекаясь на посторонние дела. Возможно, вам не захочется много общаться и вы предпочтете остаться дома со своими мыслями.

Одиночки могут не торопиться вступать в отношения с кем-то, кто, возможно, слишком стремится к официальным отношениям. Здесь нет схем быстрого обогащения. И не стоит принимать импульсивных решений. Правильное управление деньгами сейчас принесет вам большие плоды в долгосрочной перспективе. Может возобновиться старая болезнь, если в последнее время вы не следили за своим здоровьем. Пора взять себя в руки.

Гороскоп на неделю Скорпион

Возьмите отпуск. Небольшой отдых позволит вам восстановить силы. И запланируйте перемены в личной жизни, о которых вы давно мечтали. Неудовлетворенность и беспокойство, которые вы испытываете, будут только расти, если вы останетесь на месте. Даже в любовной жизни небольшое расстояние поможет вам сблизиться. Семейный отпуск может стать именно тем, что вам нужно, чтобы сблизиться с близкими.

Возможно, вы услышите о старом друге и почувствуете беспокойство о его здоровье и благополучии. Протяните руку помощи и восстановите связь. Денежные дела пока выглядят стабильно. Если вы планируете приобрести недвижимость, обязательно читайте мелкий шрифт. Самостоятельно работающие Скорпионы могут рассчитывать на дополнительный источник дохода. Остерегайтесь аллергии.

Гороскоп на неделю Стрелец

Сосредоточьтесь на общей картине и своих долгосрочных мечтах и стремлениях. Погрязнув в повседневных делах и мелких стрессах, вы только измотаете себя и отвлечетесь от того, что действительно важно. Поездки, связанные с работой, будут плодотворными, если вы останетесь непредвзятыми к другим точкам зрения и изменениям плана в последнюю минуту. В сердечных делах сохраняйте дипломатичность, даже если вам до смерти хочется высказать кому-то свое мнение.

Сейчас не лучшее время для конфронтации в вопросах, которые действительно находятся вне вашего контроля. Новые дружеские отношения могут привести к неожиданному роману. Любовный роман может быть коротким и сладким, но запоминающимся. Вы можете подумать о том, чтобы упростить свои счета или нанять кого-то, кто будет управлять вашими финансовыми делами. Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо, просто делайте частые перерывы, чтобы дать отдых своему гиперактивному уму.

Гороскоп на неделю Козерог

Необходимо принять важное решение. Используйте факты и логику, чтобы сориентироваться в ситуации, и не поддавайтесь никакому давлению. Это испытание на самостоятельность, и чем более независимым будет ваш подход, тем лучше пойдут дела. Беспокойство по поводу денежных вопросов больше в ваших мыслях, чем в реальности. Не позволяйте своим страхам отвлекать вас от эффективного управления деньгами. В личных делах требовательной женщине нужно говорить твердое "нет".

Остерегайтесь ссор с партнером, особенно если в последнее время вы оба находитесь под давлением работы. Одиночки могут двигаться в правильном направлении с партнером, который готов пройти этот путь вместе с вами. Если уровень энергии колеблется и симптомы повторяются, обратитесь к врачу для назначения правильного лечения.

Гороскоп на неделю Водолей

Все дело во власти и контроле. Вы твердо намерены добиваться своего, и мало кто может вам противостоять. Вы стараетесь, чтобы вас услышали на рабочем месте. Или можете вступить с кем-то в борьбу за власть и выйти из нее победителем. Не стоит постоянно сосредотачиваться на победе, подумайте и о чувствах других. Ищущие работу, студенты и те, кто занимается исследованиями и написанием статей, могут почувствовать прилив новых сил, когда вы пересмотрите свои цели и начнете работать над их достижением.

Отношения, которые начнутся сейчас, могут быть скорее связаны с физическим влечением и сильной химией, чем с эмоциональной связью. Остерегайтесь перерасхода средств на вещи, которые, как вам кажется, вам нужны, но на самом деле не нужны. Вопросы здоровья остаются стабильными. Небольшая детоксикация сейчас может сотворить чудеса с вашим пищеварением и кожей.

Гороскоп на неделю Рыбы

Энергия постепенно меняется к лучшему. Вы находитесь в лучшем времени и месте, поскольку удача благоволит вам во всех сферах жизни. Международные связи и союзы находятся в центре внимания. Вы можете обнаружить, что общаетесь с людьми со всего мира. Бизнес выходит за пределы границ, а фаза благоприятствует зарубежным поездкам, учебе и даже возможностям трудоустройства. Даже на личном фронте карты указывают на любовные отношения на расстоянии или брачные союзы из-за рубежа. Но готовы ли вы связать себя узами брака? Один совет: не берите на себя слишком много обязательств, не обещайте больше, чем можете выполнить. Оставайтесь приземленными и практичными. Денежные вопросы показывают потенциальную выгоду от поездки за границу. Или даже составление бюджета для зарубежного отпуска. Позаботьтесь о своем здоровье, особенно если вы уже давно игнорируете напоминания матери.

