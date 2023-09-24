УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Тельцы добьются своего, Рыбам - волнения

Сергей Кущ
24 сентября 2023, 09:10 обновлено 24 сентября, 09:10
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 25 по 1 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю приглашает вас на захватывающее астрологическое путешествие. Независимо от вашего знака зодиака - от страстного Льва до заботливой Рака - вы узнаете, какие энергии и события будут влиять на вас в ближайшие дни.

Готовьтесь к интересным поворотам в сферах работы, отношений и духовного роста.

Гороскоп на неделю - Овен

Эта неделя будет наполнена сюрпризами, проблемами и возможностями для роста. Вам нужно будет задействовать свою внутреннюю силу и довериться своим инстинктам, чтобы преодолеть неожиданные повороты, которые встречаются на вашем пути.

видео дня

Гороскоп на неделю - Телец

На этой неделе Тельцов ждет мощный рывок к своим целям и мечтам. Звезды расположены таким образом, чтобы придать быку ясность, сосредоточенность и силу, позволяя ему преодолевать любые препятствия на своем пути.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Эта неделя будет полна сюрпризов и неожиданных событий для Близнецов. Вы почувствуете себя более интуитивным, чем когда-либо, с внезапными озарениями и всплесками творчества. Примите спонтанность и плывите по течению, ведь у Вселенной есть для вас захватывающие планы.

Гороскоп на неделю - Рак

На этой неделе звезды сошлись, чтобы предоставить вам возможности для эмоционального роста и успеха. У вас появится шанс, чтобы проложить свой путь к успеху и благополучию.

Гороскоп на неделю - Лев

Эта неделя предоставит Львам возможность продемонстрировать свою творческую сторону. У них будет возможность пойти на риск и добиться больших успехов как в личной, так и в профессиональной жизни. Однако им также следует уделять время заботе о себе и уделять первоочередное внимание своему здоровью и отношениям.

Гороскоп на неделю - Дева

На этой неделе у вас есть возможность действовать даже в самых хаотичных ситуациях с точностью и изяществом. Доверьтесь своим природным талантам и опирайтесь на свою аналитическую сторону. Ваше пристальное внимание к деталям и способность предвидеть результаты окажутся неоценимыми при решении любых задач, встающих на вашем пути.

Гороскоп на неделю - Весы

На этой неделе, Весы, ваша способность привнести баланс и гармонию в свою жизнь будет подвергнута испытанию. Ожидайте проблем в личных отношениях, работе и финансах. Но не бойтесь: ваша дипломатичная и обаятельная натура поможет вам преодолеть любые препятствия, встающие на вашем пути.

Гороскоп на неделю - Скорпион

На этой неделе, Скорпион, планеты расположены в вашу пользу, побуждая вас раскрыть свои сильные страсти и раскрыть скрытые желания. Ваша интуиция остра, поэтому внимательно прислушивайтесь к своим инстинктам и смело рискуйте. Это ваше время проявить себя как лично, так и профессионально.

Гороскоп на неделю - Стрелец

На этой неделе Стрельцы вступят в новые пути и получат новые впечатления, которые только расширят их кругозор. Они почувствуют себя живыми и беспокойными, с неистовой решимостью найти и попробовать неизведанное.

Гороскоп на неделю - Козерог

На этой неделе Козероги будут в ударе благодаря своей дисциплине и трудолюбию. Ваши цели и амбиции получат поддержку от энергии космоса, и у вас появится решимость и стремление добиться успеха во всем, что вы делаете.

Гороскоп на неделю - Водолей

Эта неделя — время самопознания и внутреннего исследования для Водолея. Звезды призывают вас отдохнуть от напряженного графика и провести немного времени с самим собой.

Кроме того, сейчас хорошее время, чтобы оценить свои отношения, карьеру и финансы: есть ли что-то, что нужно изменить? Сделайте шаг назад и переоцените свои приоритеты, чтобы убедиться, что вы живете жизнью, соответствующей вашим ценностям.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Эта неделя принесет Рыбам много событий и волнений. Поскольку планетарные движения благоприятствуют им, их ждет большое удовольствие. Вы будете готовы принять новые вызовы и добиться успеха во всех аспектах своей жизни. Используйте космическую энергию по максимуму и следуйте своему сердцу, чтобы принять изменения, грядущие на вашем пути.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
знаки зодиака гороскоп на неделю гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара

09:00 Эксклюзивы
Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

07:51 Украина
"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:10

Гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Тельцы добьются своего, Рыбам - волнения

09:00

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараЭксклюзив

08:55

ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW

08:46

Изысканно и быстро: победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить сочную буженину за менее чем час

08:38

Цены на продукты вырастут: как сильно придется раскошелиться украинским хозяйкам

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
08:37

Прорыв линии обороны на Юге: значение этого успеха очень великомнение

07:51

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

07:47

Какой праздник завтра 25 сентября:день в мировой и украинской истории, церкви

06:46

Союзники сознательно дозируют нам поставки оружия?мнение

Реклама
06:35

Существует ли в украинском языке слово "четыредесят": Авраменко удивил объяснением

04:00

Эксперт назвал эффективное оружие, которое молниеносно уничтожает живую силу оккупантов

03:00

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

01:36

"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в ЕвросоюзВидео

00:01

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

23 сентября, суббота
23:34

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:30

Умерла мама Кузьмы Скрябина

23:13

"Вы нас обманули": в РФ официально заявили, что продолжат убивать украинцев

22:43

Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было

22:11

Штормить будет почти 10 дней: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:24

Шольц пригрозил пограничным контролем: между Польшей и ФРГ вспыхнул скандал

Реклама
20:49

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

19:56

Личная армия Кадырова опасна для Кремлямнение

19:43

"РФ отчаянно будет атаковать": Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине

19:27

Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

19:15

Буданов – о пролете БПЛА возле резиденции Путина: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

18:32

Собчак прокомментировала вторую беременность

18:23

Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

18:19

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по СевастополюВидеоблоги

17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

17:49

Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

17:03

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

16:35

"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

16:27

Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

16:12

"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

15:57

Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

15:19

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:08

Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

15:05

"Путин расстроится": Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

Реклама
14:57

Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

14:49

Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

14:46

У украинцев мозг в опасности: врач назвала мощное оружие против Альцгеймера

14:21

Россия может готовить провокации у границ Харьковщины и Сумщины – ВСУ

13:57

У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

13:46

Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры: в Sky News выяснили детали

13:46

Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судноВидео

13:19

Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября: кому трудности, а кому прибыль

13:15

Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

12:55

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять