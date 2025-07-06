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Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля: Девам - беспокойство, Водолеям - успех

Сергей Кущ
6 июля 2025, 09:09
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 7 по 13 июля всем знакам зодиака.
Финансовый гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Вы в ударе. Уровень энергии высок, ваш ум ясен и бдителен. И в этот период вы можете многого добиться. Не ждите сейчас слишком большой поддержки, поскольку все заняты своими делами. Сосредоточьтесь на том, чтобы быть уверенными в себе. И сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучше, чем вы были вчера. Даже на домашнем фронте вы можете быть заняты ремонтом и обновлением.

Могут неожиданно нагрянуть гости. Или вы можете устроить импровизированный ужин. Одиночки могут предпочесть встречаться с новыми группами людей или даже вступить в клуб, а не ходить на одиночные свидания. Денежные дела обещают быть перспективными в долгосрочной перспективе. Остерегайтесь проблем с зубами.

Гороскоп на неделю Телец

Вам может казаться, что вы выкладываетесь на 100%, а получаете взамен только 20%. Возможно, на данный момент дела зашли в тупик. Или вас могут расстраивать долгие ожидания и неожиданные задержки. Обещания, данные вам в профессиональной сфере, могут быть нарушены. Или вы обнаружите, что тратите время на человека, который не намерен вести с вами дела. Прежде чем реагировать, внесите необходимые изменения и выскажитесь, если придется. Отношения могут казаться предсказуемыми.

Или вы обнаружите, что кто-то слишком часто пользуется вашей щедростью. Установите границы и пределы. В денежных делах вам может понадобиться пересмотреть важную деталь, которую вы, возможно, упустили из виду. Немного заботы о себе сейчас будет как раз тем, что вам нужно для выздоровления.

Гороскоп на неделю Близнецы

Пора приводить в движение долгосрочные планы. Подумайте о том, что будет через 5 лет, и приступайте к делу. Встречи могут быть долгими, но плодотворными. В этот период возможны новые клиенты и союзы. А если вы работаете в сфере образования, исследований или управления персоналом, то в ближайшие недели на вас могут быть возложены новые обязанности.

Домашний быт протекает гладко, но какая-то часть вас может жаждать столь необходимого отдыха от повседневной рутины. Вы можете запланировать короткое путешествие с близкими людьми. И даже рассмотреть возможность покупки недвижимости в другом месте. Денежные дела идут гладко, а кто-то заслужил доверие и уважение в ваших глазах. Будьте осторожны с сезонными аллергиями. Необходимо следить за расходами на здоровье.

Гороскоп на неделю Рак

Возьмите паузу, прежде чем поставить свою подпись под пунктирной линией. Возьмите паузу, прежде чем обнародовать свою следующую большую идею или поделиться мнением. Время наблюдать, ждать и доверять своей интуиции. На первый взгляд что-то может выглядеть хорошо, но внутренний голос подсказывает вам, что нужно копнуть глубже или немного подождать.

Коллега по работе, который ведет беседу без умолку, раскроет свои истинные мотивы. Любовные отношения могут стать напряженными из-за появления или вмешательства другой женщины. Вы можете поймать кого-то на лжи или обнаружить, что друг сплетничает о вас за вашей спиной. Не реагируйте, просто поймите, что отношения с ними могут больше никогда не быть прежними. Будьте немного осторожны в тратах, особенно при совершении операций в Интернете.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Настойчивость всегда приносит плоды. Даже если дела идут медленно или кажутся трудными, продолжайте двигаться вперед. У вас много обязательств, которые нужно выполнить, и репутация, которую нужно сохранить. Текущий проект может показаться каторгой, но вы не дойдете до финиша, если сдадитесь сейчас. Будьте немного более экспрессивны в своих отношениях. Время делиться чувствами, время сближаться с теми, кто вам дорог.

Ваши действия, возможно, доказали, насколько вы надежны, но несколько любящих слов укрепят связи. Если вы чувствуете, что энергия рассеяна, поработайте над тем, чтобы заземлиться, или займитесь физическими упражнениями на свежем воздухе. Денежные вопросы требуют от вас сосредоточенности и практичности. Не стоит мечтать о быстром обогащении, все ваши доходы придут в долгосрочной перспективе.

Гороскоп на неделю Дева

Если вы не можете изменить ситуацию, измените себя. Если вы не можете изменить себя, тогда уходите. Бессмысленно жаловаться, когда вы уже знаете, как обстоят дела и в какие игры играют люди. Требование честности не заставит лжеца признаться. Дома может возникнуть небольшое беспокойство за близкого человека, когда вы поймете, что он собирается делать именно то, что хочет, независимо от чьего-либо мнения или чувств.

Умиротворение придет в моменты уединения или пребывания на природе в одиночестве. Вопросы здоровья свидетельствуют о выздоровлении, вы на правильном пути, и если вы подумываете о детоксикации, то сейчас самое время это сделать. Денежные дела выглядят стабильными, возможно, у вас есть планы потратиться на отпуск.

Гороскоп на неделю Весы

Будьте гибкими и спонтанными. Выбирайтесь из рутины и скучных будней. Время от времени рискуйте. Попробуйте что-то совершенно новое и незнакомое. Возможно, вас вдохновит идея открыть свой собственный бизнес. Или даже вернуться к учебе после перерыва. Или сменить отрасль. Что вас сдерживает и почему вы так долго не решаетесь на это? Отношения могут начать казаться скучными.

Или вам захочется острых ощущений. Прогулки с авантюрным другом или двумя друзьями могут стать именно тем, что вам нужно, чтобы внести изюминку в вашу социальную жизнь. Не забывайте о том, что в денежных делах нужно быть осторожным, просчитанный риск всегда лучше импульсивных трат. Не исключено, что вам понадобится второе мнение по поводу небольшого недомогания, которое постоянно возвращается.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вы даже не подозреваете, какая поддержка вас окружает, и вы никогда не узнаете об этом, пока не спросите. Обратитесь к своим знакомым. Попросите коллегу помочь вам. Свяжитесь с бывшим начальником, чтобы получить информацию о работе. Предложите помощь в ответ. Сейчас не время молчать или быть настолько самодостаточным, чтобы давать и получать идеи, информацию и соображения.

На личном фронте теплота в семье приближает вас к материнской фигуре. Или вы можете оказаться организатором семейного мероприятия. Немного раскройтесь в общении с окружающими. Вопросы здоровья свидетельствуют о постепенном восстановлении и новом мышлении в отношении своего здоровья. Денежные заботы уменьшатся после того, как вы сделаете несколько важных телефонных звонков.

Гороскоп на неделю Стрелец

Обратите внимание на свои мысли. Негативные мысли приводят к негативным результатам. Позитивные мысли повышают вибрации. Какая-то часть вас нуждается в детоксикации, освобождении и обновлении. Но только после того, как вы приложите усилия. Новые возможности могут появиться в новых местах или отраслях.

Будьте открыты для нового опыта, особенно когда речь идет о работе. В семейных делах вам может показаться, что вас недостаточно слышат, и вы можете попытаться установить контроль над кем-то. Остерегайтесь присутствия третьей стороны, которая может вмешиваться в ваши отношения. В ближайшие месяцы вы можете потратиться на некоторые предметы роскоши или приобрести недвижимость.

Гороскоп на неделю Козерог

Время праздновать. Оглянитесь назад и посмотрите, как далеко вы продвинулись. В ближайшие недели ожидайте повышения в должности и даже повышения по службе. Ваши слова имеют вес, и вы можете произвести впечатление своим профессиональным и тщательным подходом к презентации. Даже в социальной сфере вы можете стать более популярными, привлекая к себе близких и новых друзей.

Новые связи, завязанные в обществе, могут стать долгосрочными. В денежных вопросах вас ждет облегчение и даже хорошие новости. Следите за своим режимом сна и придерживайтесь дисциплинированного ухода за собой, чтобы сохранить здоровье.

Гороскоп на неделю Водолей

Попробуйте что-то новое. Осмельтесь быть смелым. Не стоит недооценивать свои силы, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Продолжайте идти вперед, несмотря на трудности. Впереди вас ждет успех, и он не придет, если вы сдадитесь или будете настроены негативно. Студенты могут работать над улучшением своей концентрации.

В сердечных делах, возможно, настало время выразить кому-то свои чувства, а не ждать от него намеков. Поездка в место, где вы никогда раньше не были, или даже новое хобби могут снова привнести в вашу жизнь столь необходимый адреналин. Вы можете потратиться на дела, связанные со здоровьем и фитнесом. Вы можете получить новую информацию или новости о медицинском лечении, которое может вам помочь.

Гороскоп на неделю Рыбы

На вашем пути появляются новые энергии. Будьте открыты, чтобы принять и впустить их. Отбросьте устаревшие идеи, системы и убеждения, которые вам больше не нужны для будущего. Уберите все лишнее, упорядочьте и рестратегируйте. Кто-то признает вашу гениальность и даст вам совет или откроет для вас двери возможностей.

Возможно, у вас появится друг на работе. Или обнаружите, что у вас много общего с совершенно незнакомым человеком. Сделайте что-то доброе для незнакомца или окажите кому-то услугу и получите кармическое благословение. Вопросы здоровья показывают, что необходимо больше внимания уделять своему рациону и питанию. Деньги, которые вам задолжали, требуют напоминания.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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