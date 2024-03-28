5 знаков зодиака сорвут куш в апреле: астролог назвал везунчиков

Некоторым знакам зодиака повезет в апреле больше, чем остальным.

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Гороскоп на апрель 2024 / ua.depositphotos.com, УНИАН

Гороскоп на апрель 2024 говорит, что второй месяц весны принесет фантастические новости пятерым знакам зодиака.

В эксклюзивном интервью Главреду астролог Влад Росс рассказал, как у них будут обстоять дела с карьерой, здоровьем и личной жизнью.

Гороскоп на апрель Овен

Карьера: В плане карьеры апрель для Овна будет очень жарким месяцем. Его предложения по рационализации рабочего процесса будут восприняты начальством благосклонно. Излагая свои мысли, не стоит торопиться, говорить нужно аргументированно, оперируя фактами и цифрами.

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Начальство должно понять, что Овен хорошо продумал стратегию развития и может самостоятельно заняться ее внедрением. В конце месяца о себе напомнят вопросы, которые Овен ранее отложил, – их нужно будет пересмотреть. Овен обязательно справится с любыми трудностями, если посмотрит на них со стороны.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Личная жизнь: Большая занятость на работе в апреле 2024-го может отразиться на отношениях. Ссоры могут возникать из-за частых задержек в офисе или необходимости даже в выходные дни заниматься делами.

Одиноким Овнам нужно отбросить разного рода условности и открыто заявлять о своих чувствах. Так они смогут найти свою вторую половинку. В середине месяца у них появится шанс покорить сердце того человека, который уже давно симпатичен.

Здоровье: В начале апреля Овну необходимо заняться профилактикой эндокринных заболеваний, нормализовать питание, временно исключить потребление сахара и мучных изделий, наполнив рацион продуктами, богатыми йодом. Нужно стараться побольше двигаться. Благоприятны также водные процедуры.

Гороскоп на апрель Рак

Карьера: Чтобы укрепить свое положение и заложить фундамент для будущих свершений, Раку в апреле-2024 рекомендуется уделить внимание налаживанию деловых контактов с нужными людьми, особенно с людьми из прошлого.

Впоследствии кто-то из новых-старых знакомых сможет сыграть в жизни Рака важную или даже ключевую роль, в частности, может стать работодателем или покровителем. Месяц обещает быть насыщенным и напряженным событийно.

Личная жизнь: Раку в апреле 2024 года рекомендуется уделять как можно больше внимания своей второй половинке. Недостаток совместного времяпрепровождения с партнером будет слабым звеном в отношениях Рака в этом месяце, особенно в первой половине месяца.

Будет полезно разнообразить совместный досуг во второй половине апреля и отправиться с любимым человеком в путешествие.

Здоровье: В апреле Раку нужно перейти к здоровому питанию. Благоприятно бороться с лишним весом, Рак в этом месяце может здорово похудеть.

Гороскоп на апрель Дева

Карьера: В профессиональной сфере в апреле 2024-го Деве пригодится умение добиваться поставленных целей, упорно и не торопясь. Рациональность в сочетании с дотошностью обеспечит Деве успех. Она будет способна шаг за шагом продвигаться, как альпинист, к своей цели.

Личная жизнь: В апреле в личной жизни Дева все будет строго анализировать. На низкой октаве это будет проявляться эгоистичностью, мелочностью, холодностью, расчетливостью.

А на высокой – это аспект спящей красавицы, которая ожидает своего принца, чтобы проснуться и расцвести. Нужно постараться установить гармонию, равновесие и красоту внутри себя, и тогда принц на белом Мерседесе точно приедет.

Здоровье: В апреле-2024 Деве нужно избегать сильного нервного перенапряжения, особенно на работе. Злость, тревога и нерешительность могут привести к проблемам с ЖКТ. Благоприятно сесть на диету, отдавать предпочтение простой еде, например, кашам. Также следует меньше употреблять алкоголь.

Гороскоп на апрель Скорпион

Карьера: В апреле в профессиональной сфере Скорпиону необходимо сконцентрироваться на анализе старых уроков и разработке планов на будущее. В это время может быть блестяще составлен бизнес-план. Следует обращать внимание на повседневные дела и рутину. Мелкие вопросы, которые давно откладывались, потребуют немедленного разрешения.

Личная жизнь: В личной жизни в апреле 2024 года Скорпиону будет не хватать чувствительности и гибкости по отношению к своей второй половине. Увидев изъяны, он не утаит своих суждений. Скорпион уверен в том, что он всегда прав, забывая о том, что у каждого своя правда. Потому в личных взаимоотношениях возможны некоторые сложности в этом месяце.

Здоровье: Скорпионы в апреле-2024 будут подвержены воспалениям, гипертонии и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Нужно стараться избегать простуд, не переутомляться, больше отдыхать. В случае ухудшения самочувствия не стоит заниматься самолечением, иначе Скорпион может довести себя до цугундера.

Гороскоп на апрель Водолей

Карьера: В профессиональной сфере Водолею в апреле 2024-го будет хотеться куда-то бежать, стремиться вперед, достигать вершин и проявлять инициативу. Его будет переполнять энергия.

Личная жизнь: В апреле 2024-го Водолей почувствует, что отношения с любимым человеком нуждаются в реставрации, поэтому следует сделать шаг навстречу – вторая половина оценит этот порыв. Главным в этом месяце будет искренность. Самое время задуматься о летнем отдыхе. Если вторая половина Водолея давно хотела где-то побывать, например, на Мальдивах, то самое время организовать эту поездку.

Здоровье: Здоровье Водолея в апреле-2024 будет зависеть от умения регулировать перепады настроения. Нельзя допускать переутомления и переохлаждения. Нужно больше бывать на свежем воздухе; благоприятны утренние и вечерние пробежки. Особенно благоприятны для Водолея будут поездки за город. Нужно принимать витамины и черпать энергию в общении с друзьями.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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