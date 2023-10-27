Гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов: переговоры, медовый месяц, завершение

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов.

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Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 ноября Сатурн разворачивается в прямое движение, и это самое важное событие месяца.

Сатурн - это планета работы, и она разворачивается в секторе карьеры, работы и достижений. Планета была ретроградной с 17 марта и как будто заморозила повышение в должности, открытие бизнеса, уход с работы. Теперь вы вернетесь к этим вопросам, и процессы сдвинутся с места.

9 ноября Венера входит в пятый дом гороскопа Близнецов. Это сектор любви, радости, удовольствий, радостей жизни.

Наступит хорошее время для любви и встреч, особенно если вы свободны. У Близнецов, которые состоят в браке или отношениях, наступит второй медовый месяц.

11 ноября Меркурий входит в седьмой дом гороскопа. Вы будете кому-то писать, переписываться, думать о каком-то человеке, будет много звонков.

"У кого-то это будут деловые переговоры, звонки по вопросам бизнеса, юридические дела. Может быть, вы будете преподавать, будет много консультаций", - рассказала астролог.

13 ноября - новолуние в секторе работы и здоровья. У вас может появиться новая работа, проект, бизнес. Возможно начальник сообщит новость или появится новый коллега.

"Во второй половине месяца, особенно в последнюю неделю, у Близнецов состоится важная встреча. Вы будете принимать совместное решение, кто-то приедет в гости", - говорит гороскоп.

Завершается месяц полнолунием 27 июля в знаке Близнецов.

"Вас ждет завершение дела или проекта, который начался полгода назад. Вы получите плоды своих трудов. Если романтические отношения начались в июне, вы получите предложение руки и сердца, решите жить вместе или узнаете о беременности. Полнолуние также может ставить последнюю точку на чем-то", - рассказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный прогноз для Близнецов на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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