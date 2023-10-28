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Гороскоп на ноябрь 2023 для Раков: примирение, застолье, хорошие новости

Анна Ярославская
28 октября 2023, 05:30
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на последний месяц осени для представителей знака зодиака Рак.
Анжела Перл, гороскоп
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Раков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в ноябре Раки могут почувствовать влияние октябрьских затмений 14 или 28 числа. Но самое важное событие месяца - разворот Сатурна 4 ноября.

"Если вы ждали подписания контракта еще с марта или апреля, и процесс никак не продвигался, или у вас шли переговоры все это время, но никак не заканчивались, то сейчас все сдвинется с места. Все или завершится кульминацией или вы уже, по крайней мере, будете знать ответ по этим переговорам", - отметила специалист.

Если был конфликт, ссора, то после 4 ноября будет примирение.

"Сатурн - не быстрая планета. Он любит планирование и все делает шаг за шагом. Но если был стопор, пауза еще с весны, то теперь все изменится", - добавила Перл.

9 ноября Венера меняет знак и входит четвертый дом гороскопа Раков. Это сектор, который отвечает за все, что связано с семьей, недвижимостью, местом жительства. Венера - это всегда гармония и улучшение жизненных обстоятельств, застолье и праздник.

"Ждите хороших новостей, касающихся недвижимости или дохода от недвижимости. Вы будете покупать красивые предметы интерьера, картины, вазы", - говорит гороскоп.

11 ноября вы будете много думать и обсуждать вопросы здоровья, ходить к врачу, сдавать анализы, отправитесь в санаторий.

23 ноября проявятся проблемы, которые касаются здоровья или работы. С 25 числа появится сильное желание чем-то заниматься.

27 ноября - полнолуние в 12 доме гороскопа, это сектор дальних земель, поездок в изолированное место. Раки могут поехать в санаторий, лечь в больницу на обследование. Вы погрузитесь в какой-то проект или работу. Может открыться тайна или вам сообщат что-то, чего вы не знали ранее.

Нынешнее полнолуние очень хорошее для очищения, оздоровления. Вам нужно выбросить ненужные вещи, освободить пространство для новой энергии, посоветовала астролог.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный прогноз для Раков на месяц смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

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