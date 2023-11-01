Гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб: прибыль и хорошая новость

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Рыбы.

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Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, если в октябре вы не почувствовали никаких перемен, то обратите внимание на 14 и 28 ноября - возможно в эти дни вы ощутите влияние октябрьских затмений.

4 ноября Сатурн разворачивается в прямое движение. Это планета ограничений и ответственности, нагрузки, работы.

"Сатурн с 17 марта был ретроградным или стоял на паузе. Возможно у вас был перерыв в работе или было мало клиентов, или не было заказов еще с марта. Вспомните, что началось весной. Сейчас это закончится", - сказала Перл.

По словам астролога, в ноябре все дела продвинутся, вы сможете уже планировать будущее.

9 ноября Венера принесет Рыбам прибыль или хорошую новость.

"Это могут быть деньги мужа, жены, деньги от страховой компании, наследство, деньги от инвесторов или кто-то поможет вам финансово. Также это могут быть банковские деньги, кредит, грант на обучение, или стипендия", - говорит гороскоп.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 ноября ждите новость по поводу работы, бизнеса или карьеры.

13 ноября - новолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор расширения кругозора, всего, что нам интересно. Вы встретите своего учителя, пойдете на обучение или сами начнете преподавать, читать лекции.

23 ноября Солнце поднимет Рыб на пьедестал. О них будут говорить.

Рыбы будут прикладывать много усилий и в плане достижения какой-то цели (получение новой должности или проекта).

Полнолуние 27 ноября принесет новости о родителях, в частности, об отце. Может появиться хобби. Очень часто полнолуние завершает. Например, ваша дочь или сын начнут жить отдельно. Рыбы могут переехать, поменяются жильцы в квартире, которую вы сдаете. Вы примете решение переехать в другую страну.

Детальный прогноз для Рыб на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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