УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб: прибыль и хорошая новость

Анна Ярославская
1 ноября 2023, 05:30
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Рыбы.
Гороскоп Рыбы, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, если в октябре вы не почувствовали никаких перемен, то обратите внимание на 14 и 28 ноября - возможно в эти дни вы ощутите влияние октябрьских затмений.

4 ноября Сатурн разворачивается в прямое движение. Это планета ограничений и ответственности, нагрузки, работы.

"Сатурн с 17 марта был ретроградным или стоял на паузе. Возможно у вас был перерыв в работе или было мало клиентов, или не было заказов еще с марта. Вспомните, что началось весной. Сейчас это закончится", - сказала Перл.

По словам астролога, в ноябре все дела продвинутся, вы сможете уже планировать будущее.

9 ноября Венера принесет Рыбам прибыль или хорошую новость.

"Это могут быть деньги мужа, жены, деньги от страховой компании, наследство, деньги от инвесторов или кто-то поможет вам финансово. Также это могут быть банковские деньги, кредит, грант на обучение, или стипендия", - говорит гороскоп.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 ноября ждите новость по поводу работы, бизнеса или карьеры.

13 ноября - новолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор расширения кругозора, всего, что нам интересно. Вы встретите своего учителя, пойдете на обучение или сами начнете преподавать, читать лекции.

23 ноября Солнце поднимет Рыб на пьедестал. О них будут говорить.

Рыбы будут прикладывать много усилий и в плане достижения какой-то цели (получение новой должности или проекта).

Полнолуние 27 ноября принесет новости о родителях, в частности, об отце. Может появиться хобби. Очень часто полнолуние завершает. Например, ваша дочь или сын начнут жить отдельно. Рыбы могут переехать, поменяются жильцы в квартире, которую вы сдаете. Вы примете решение переехать в другую страну.

Детальный прогноз для Рыб на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Рыбы гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака гороскоп на ноябрь Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

Серия терактов или новые региональные конфликты: Фесенко спрогнозировал шаги Путина

Серия терактов или новые региональные конфликты: Фесенко спрогнозировал шаги Путина

03:30 Мир
Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю, если из него исключат Украину

Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю, если из него исключат Украину

23:20 Политика
Буря будет бушевать 5 дней: в Украину ворвался мощный геомагнитный шторм

Буря будет бушевать 5 дней: в Украину ворвался мощный геомагнитный шторм

22:23 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

05:30

Гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб: прибыль и хорошая новость

05:00

Грех или обычное дело: можно ли краситься, когда идешь в церковь

04:00

"Путин может доиграться": генерал-майор сообщил о новом статусе России для Китая

03:30

Серия терактов или новые региональные конфликты: Фесенко спрогнозировал шаги Путина

03:00

Эксперт назвал реальный шаг, который можно использовать для запугивания Венгрии

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
02:30

Найдите, кто планирует побег: сложная головоломка, которая запутает ваш мозг

02:05

Во времена Януковича агентура ФСБ была у власти Украины: Ягун раскрыл правду о СБУВидео

01:30

60-летняя Деми Мур засветила мокрые прелести в крохотном бикини

00:34

"Выглядит на сцене будто наложила в штаны": 50 Cent жестко раскритиковал Мадонну

Реклама
31 октября, вторник
23:44

"Безопасных мест больше нет": в ГУР рассказали, что творится в Крыму

23:20

Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю, если из него исключат Украину

22:42

Это спасет вашу муку от жучков: топ хитростей по ее хранению

22:23

Буря будет бушевать 5 дней: в Украину ворвался мощный геомагнитный шторм

22:04

Случается каждую секунду: что делать, чтобы избежать инсульта

21:55

Салат Пятиминутка, который готовить будете всегда: гениальный рецептВидео

21:38

Орбан с Путиным могли про кое-что договориться: эксперт ответил, чего ждать от Венгрии

21:29

"Тактическое поражение": майор - о том, что будет, если ВСУ выйдут из Авдеевки

21:10

Гороскоп на ноябрь 2023 для Водолеев: второй шанс, влюбленность, возврат долгов

20:57

В Пентагоне рассказали, при каком условии Путин может бросить вызов НАТО

20:44

Лучшая растяжка для всего тела: как стать гибкой за 9 минутВидео

Реклама
20:34

ГУР об антиеврейских акциях в России: дело рук российских спецслужб

20:01

Муж Русланы Писанки признался, почему перезахоронил прах артистки

19:48

В Севастополе мощные выстрелы: колонна скорых поехала в военный госпиталь

19:42

Гороскоп на ноябрь 2023: Козероги смогут дойти до вершиныВидео

19:41

В Донецке "прилетело" по цистернам с горючим оккупантовВидео

19:36

"Атакуют из всех видов оружия": оккупанты хотят захватить важный город – есть 2 причины

19:33

Отключения света не планируются ни в одном из регионов Украины, но есть нюанс - Минэнерго

19:10

Мир кардинально изменился, а что с ООН?мнение

18:54

СБУ обьявила подозрение популярной певице

18:51

Любовь накроет с головой: 2 знака зодиака встретят своего человека в ноябре

18:41

Дождь пролетит почти через всю страну: в Украине будет штормовой ветер

18:19

Арестович назвал Украину, Россию и Беларусь "ветвями могучего славянского дерева"

18:15

Шикарная закуска на Новый год 2024 за 3 минуты: этот рецепт знают единицыВидео

18:12

"Мне никто не делал предложение": звезда Голосу країни рассталась с бойфрендом

18:10

Суперпростой рецепт "хэллоунских" печенек Oreo всего за несколько минут

17:43

В Винницкой области чрезвычайная ситуация: люди массово болеют гепатитом А

17:35

Почему нельзя говорить "ножниці": есть единственный правильный вариант этого слова

17:25

"Объективные вещи": в Офисе президента прокомментировали статью Time о Зеленском

17:17

Ракетный удар по селу Гроза: в ООН назвали виновника теракта

17:16

Потенциальный возлюбленный Тины Кароль потрогал ее за попу

Реклама
17:11

Велесова ночь 31 октября: как правильно попросить помощи у своих предков

17:07

Убийцами семьи украинцев в Волновахе оказались "звезды" пропаганды: новые подробности расстрела

16:55

Цедра - особенно ценна: что можно сделать из кожуры лимона

16:45

Завершится ли война без Путина в Кремле: генерал СБУ сделал Ягун назвал сценарийВидео

16:43

Морпехи ВСУ получили 5 моторных лодок при содействии Favbet Foundation

16:34

Рекордное тепло, 150% осадков, но без снега: ноябрь 2023 года подготовил "сюрпризы"

16:30

Будут точечные удары: РФ готовится к массированному обстрелу Украины

16:28

"Просто интим или что-то глубже": Ксения Мишина рассказала про личную жизньВидео

16:16

HIMARS одним "броском" "задвухсотил" целый батальон оккупантов: подробности удара ВСУВидео

16:08

Йемен атаковал Израиль ракетами: война может распространиться на новые фронты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять