Гороскоп на ноябрь 2023: Козероги смогут дойти до вершины

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Козерог.

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Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Козерогов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 ноября Сатурн разворачивается в прямое движение. С 17 марта он был ретроградным и ставил некоторые процессы на паузу. Сатурн разворачивается в третьем доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за окружение - коллег, друзей, родственников.

"Возможно вы с марта не виделись с сестрой или с братом? Или не разговаривали с ними? Если был конфликт, то после 4 ноября появится возможность помириться или вы встретитесь. Также ждите какое-то известие от родственников или коллег", - говорит гороскоп.

"Сатурн - это планета старого. Может быть вы выискивали какие-то старые техники или учились у старых опытных учителей? Это тоже возможно. Сатурн мог дать период ожидания. Возможно вы ждали все это время какое-то разрешение, сертификат, документ, визу. Ваши дела продвинутся вперед", - сказала Анжела Перл.

9 ноября Козероги смогут достичь достичь цели, дойти до вершины. Вы получите хорошие новости, касающиеся работы и карьеры. Возможно повышение по службе, хороший проект, вы получите имя клиента. Придет новый руководитель. Скорее всего, это будет женщина. Также Козерогов похвалят на работе. У них будет хорошая репутация.

Новолуние 13 ноября даст Козерогам возможность двигаться по направлению к поставленной цели.

23 ноября Солнце входит в 12 дом гороскопа. Вероятно Козерогам нужно будет отвезти отца в больницу или на обследование. Возможно вы сами решите поехать в санаторий, чтобы зарядиться энергией.

Полнолуние в ноябре будет 27 числа, и пройдет оно в шестом доме работы. Полная Луна высветит вопросы, связанные с работой.

"Луна заканчивает, завершает. Может закончится контракт на работу или вы уволитесь. Не исключено, что уволится кто-то из коллег или, наоборот, вы будете брать к себе на работу помощницу или няню", - сказала Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный прогноз для Козерогов на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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