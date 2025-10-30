Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовь

Последний месяц осени будет периодом страсти, свиданий и побед для Львов. Кроме того, пойдут на лад финансовые дела.

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Какие основные астрологические события ожидают знак Льва в ноябре

Как ретроградный Меркурий повлияет на личные отношения и дела

Какие изменения в карьере и финансовой сфере могут произойти в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликт.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в ноябре много чего будет происходить. Самое важное событие — ретроградный Меркурий с 9 по 29 ноября, пишет Главред.

5 ноября Марс — планета активности, действий и фокуса — входит в пятый дом гороскопа. Пятый дом, символизирует знак Льва - наше сердце, любовь, то, что мы любим, то, что приносит радость.

С 5 ноября и весь месяц усилия и энергия Львов будут направлены на то, чтобы красиво выглядеть и радоваться жизни. Возможны поездки, походы в театр, на концерты, встречи с друзьями, организация праздников, чей-то день рождения. Пятый дом — это также свидания и любовь. Может, вы будете ходить на свидания каждый день. Ноябрь - это время для романов, а также всего, что связано с детьми. Возможно, вы будете проводить с ними время. Очень благоприятный период для зачатия.

Пятый дом — это ещё и дом выигрышей, здоровой конкуренции. Может, вы побежите в марафоне или примете участие в конкурсе красоты.

В этот же день, 5 ноября, Марс встанет прямо напротив Урана. Уран находится в одиннадцатом доме. Пятый дом (удовольствие, радость, любовь) напротив одиннадцатого (социум, единомышленники, друзья, ивенты, соцсети). Уран — это сюрприз и неожиданность.

В период с 2 по 8 ноября Марс и Уран могут неожиданно вас с кем-то познакомить. Или, наоборот, вы расстанетесь с кем-то из друзей, выйдете из какой-то группы (Уран может давать расставания). Либо вы, наоборот, войдёте в какую-то необычную группу по интересам. Возможны интересные приглашения и посещения необычных ивентов.

Кроме того, 5 ноября — полнолуние в десятом доме гороскопа. Десятый дом — самый высокий, сектор популярности, известности, карьеры и достижений. Может, вы проявитесь как-то: ваша фотография будет на обложке журнала, вы дадите интервью, будете публично выступать. Возможны новости, касающиеся работы, карьеры, бизнеса, повышения, компании, в которой вы работаете, или вашего босса.

Десятый дом также связан с отцом — у него могут быть новости и перемены. Вы можете заявить о своём новом статусе: помолвка, решение развестись или объявление о беременности. Ваш статус может измениться.

Венера в четвертом доме: уют, семья и романтика

7 ноября Венера — планета любви, денег, гармонии и комфорта — входит в ваш четвёртый дом и будет там до конца месяца. Четвёртый дом — это место жительства, наш комфорт, семья, недвижимость, документы на место жительства.

Венера принесёт хорошие новости. Возможны покупки для дома, от стиральной машины до красивых подушек. Или хорошие новости, касающиеся мамы. Может, вы соберётесь всей семьёй за праздничным столом. Или получите документы на гражданство, разрешение на жительство.

Вы найдёте прекрасную квартиру для аренды или покупки в хорошем районе. Возможна покупка автомобиля. Но оформлять крупные покупки (недвижимость, авто) желательно до 7 ноября, потому что 9 ноября начинается ретроградный Меркурий.

Что принесет Львам ретроградный Меркурий

Меркурий будет ретроградным с 9-го до 29 ноября в пятом доме (там же, где и Марс). Поклонники, партнёры из прошлого могут связаться с вами, или вы встретитесь. Возможно, вы возобновите отношения — ретро-Меркурий часто даёт шанс снова попробовать или убедиться в своём решении.

Вы вернётесь к старым увлечениям: снова пойдёте в театр, на танцы, займётесь рисованием, поедете в отпуск в место, где уже были. Ретро-Меркурий — отличное время, чтобы завершить что-то: недописанную книгу, картину, недовязанный свитер. Вернуться к спортивным занятиям или снова собраться с друзьями.

В этот же день, 9 ноября, Уран возвращается в ваш десятый дом гороскопа и останется там до 27 апреля 2026 года. Это сектор ваших целей, достижений, того, к чему вы стремитесь. 27 апреля Уран снова войдёт в одиннадцатый дом (дом результатов). То, что вы сделаете до 27 апреля, определит ваши результаты (финансовые, признание, окружение) в апреле-мае. Ждите перемен — многие удивятся, как могут измениться профессия, цели и даже шкала ценностей.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградный Юпитер

11 ноября Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 11 марта.

Ретроградный Юпитер сильнее влияет на внутренние процессы, понимание себя. Вы можете заинтересоваться эзотерикой, духовностью, у вас обострится интуиция, начнут сниться вещие сны. Возможны поездки в места силы, ретриты, монастыри, на отдалённые острова.

Когда поднимаются вибрации, желания исполняются быстрее. Мир — это зеркало нашего состояния, и этот период до 11 марта очень важен. Возможны знакомства с интересными людьми, поездки за границу.

20 ноября - новолуние в четвёртом доме (там же, где Венера). Солнце соединяется с Луной и приносит новую информацию, связанную с мамой, членами семьи, новым членом семьи, новым местом жительства. Вы можете найти недвижимость для покупки, сдать свою в аренду, решиться на переезд. Или это будут новые правила, связанные с землёй, переоформление документов, узаконивание перестроек, новости о наследстве.

Четвёртый дом — это наши корни и фамилия. Возможно, вы получите новый паспорт или смените фамилию.

Солнце и Луна в четвертом доме будут точно напротив Урана в 10-м доме (наши цели, карьера). Это может быть связано с переездом из-за новой работы или сменой работы из-за переезда. Может, вы расстанетесь с бизнес-партнёром и будете делить бизнес. Или перенесёте работу домой (салон на дому, дистанционная работа).

Четвёртый дом — мама, десятый — папа; возможно, ваши родители решат расстаться.

Что ждет Львов после 28 ноября

28 ноября Сатурн, находящийся в вашем восьмом доме (финансы, кредиты, налоги, общие деньги, деньги мужа/жены, бизнес-партнёра), разворачивается вперёд. Он был ретроградным с 26 июля. Возможно, вы решали финансовые вопросы, чувствовали нехватку денег или меняли финансовый план.

С 28 ноября финансовой ситуации станет легче. Сатурн окончательно выйдет из восьмого дома 15 февраля 2026 года (и не вернётся туда 30 лет), но облегчение начнётся уже с конца ноября.

После 28 ноября будет проще получить инвестиции, ваши вложения начнут расти, появится прибыль.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:

