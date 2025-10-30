Укр
Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков: ваша мечта совсем близко

Анна Ярославская
30 октября 2025, 10:30
Последний месяц осени готовит Ракам сюрпризы в любви и работе, роковые встречи и неожиданные повороты.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Какие основные астрологические события ожидают знак Рака в ноябре
  • Как ретроградный Меркурий повлияет на здоровье и работу
  • Какие изменения произойдут в окружении Раков с ноября по апрель

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликт.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в ноябре будет много событий, поскольку планеты меняют направление. Но самое основное астрологическое явление месяца — это ретроградный Меркурий.

5 ноября Марс входит в ваш шестой дом гороскопа. Марс — это то, куда мы прилагаем усилия, энергию; это активность, решение вопросов. Шестой дом — это дом бытовых, ежедневных дел. Значит, весь ноябрь мы будем решать какие-то бытовые вопросы.

Шестой дом — это работа и здоровье. Так что, возможно, вы будете ходить к врачу, в поликлинику, сдавать анализы, к зубному. Плюс будет много работы, клиентов, возможен аврал перед концом года. Возможно, это решение вопросов, связанных с ремонтом: что-то заменить, починить кран. Некоторые Раки будут заниматься с котенком, с собакой, ездить к ветеринару.

В этот же день, 5 ноября, Марс становится напротив Урана (аспект 180 градусов). Уран находится в двенадцатом доме. Уран — это планета непредвиденных обстоятельств, сюрпризов, то, что мы не планируем. А двенадцатый дом — это дальние земли, всё, что далеко, изолировано.

Уран символизирует полеты, самолеты. Может быть, вы резко соберетесь и куда-то полетите, купите билет, не планируя этого заранее. Может, поедете в ретрит куда-то, в изолированные места, в клинику на детокс. Вы можете от чего-то избавиться, делать ритуалы очищения. Это может сработать очень здорово в районе 5 ноября.

Кроме того, 5 ноября - полнолуние в одиннадцатом доме. Это сектор соцсетей, вашего окружения. Может, вы возглавите команду, будете в центре круга единомышленников, будете выступать на сцене, вас пригласят куда-то, где много людей (свадьба, концерт). Это проиграется плюс-минус в течение трех дней - со 2 по 8 ноября.

Возможно, появится новость или ясность касательно вашей подруги или друга. Этот дом также связан с планами на будущее, с мечтами. Может появиться ощущение, что мечта уже близко и вот-вот сбудется.

Что Ракам принесет Венера

7 ноября Венера входит в пятый дом гороскопа и будет там до конца месяца. Пятый дом — это сектор любви, удовольствий, радости, детей.

Венера в пятом доме может принести знакомство, роман, свидание, подарки. Пятый дом — еще и дом выигрышей (в лотерею, в соревнованиях, на конкурсе). Если у вас своя выставка картин, вы играете концерты или выступаете — всё пройдет замечательно, Венера даст позитивные эмоции. Свидание может быть очень классным. Или вы получите хорошие новости, касающиеся детей. Они вас порадуют.

Ретроградный Меркурий

С 9-го по 29 ноября Меркурий будет ретроградным в шестом доме гороскопа (там же, где и Марс). Марс там наводит порядки, прилагает усилия (шестой дом — еще и дом режима, возможно, вы будете заниматься спортом).

Ретроградный Меркурий указывает, что вы вернетесь к каким-то привычкам: снова сядете на правильное питание, диету, будете делать курс массажа или иглотерапии, снова бросите курить или пить. Или вернетесь к рутинным делам: нужно снова что-то ремонтировать, начать принимать препараты.

К вам вернутся клиенты из прошлого нужно что-то переделать, доделать. Может, вы снова будете менять работу. Еще один вариант: люди, которые у вас работали (помощники, няня), могут вернуться. Или четвертый вариант: снова решение проблем, которыми вы уже занимались, но отодвигали, а сейчас их нужно завершить.

Также 9 ноября Уран возвращается из двенадцатого дома в одиннадцатый и останется там до 27 апреля (почти на полгода). Эта планета неожиданных перемен последний раз в этой жизни вернется в дом друзей, окружения, единомышленников и поменяет ваше окружение.

До конца апреля будет ощущение, что очень меняются люди, с которыми вы общаетесь. Может, вы поменяете коллектив, начнете новый бизнес, появятся новые хобби и единомышленники. Может, вы познакомитесь с кем-то, начнутся новые отношения, и поэтому появится новый круг друзей. А может, вы переедете.

Уран может принести в вашу жизнь необычных людей (другой национальности, возраста, профессии) и убрать тех, с кем вы уже не общаетесь, кого переросли. Тема окружения и друзей будет прорабатываться, отсеиваться, начиная с 9 ноября по 27 апреля.

27 апреля Уран на много лет (лет на 7) войдет в ваш 12-й дом (освобождение, легкость, исцеление, познание себя, иммиграция). Если планируете переехать, то это будет после 27 апреля.

Ретроградный Юпитер

11 ноября Юпитер (планета удачи, везения, которая бывает раз в 12 лет в нашем знаке), находящийся в Раке, останавливается и разворачивается в ретроградное движение. Планета будет идти назад до 11 марта.

Но даже ретроградный Юпитер — хорошая планета. То, что он ходит туда-сюда, даже хорошо: он несколько раз пройдет по одним и тем же градусам и даст несколько подарков.

Если у вас день рождения с 8 по 18 июля, то вам повезет больше. Особенно после 11 марта вы получите подарки.

Остальные Раки (родившиеся после 18 июля) получат подарки ближе к лету 2026 года.

20 ноября - новолуние в вашем пятом доме гороскопа (там, где Венера). Пятый дом — это дом любви, подарков, хобби, удовольствий и детей. Родится новая энергия. Очень здорово для зачатия ребенка, хороших новостей, новых хобби, встреч.

Могут быть встречи с бывшими, потому что Меркурий ретроградный, он приносит людей из прошлого. Или вы получите сообщение от того, кого давно не видели.

Это новолуние интересна тем, что Солнце с Луной будут прямо напротив Урана. Уран дает необычный поворот. Состоится знакомство-сюрприз (вас друзья с кем-то познакомят), случайная встреча с бывшим, неожиданное приглашение на ивент, где вы хорошо проведете время. Потому что пятый дом — удовольствия, а одиннадцатый — праздники, друзья, компании.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 ноября Сатурн, который находится в вашем девятом доме (дальние страны, заграница, иностранцы, образование, информация, масштабирование), останавливается и разворачивается в прямое движение. Он пойдет вперед, чтобы выйти из девятого дома.

Астролог советует не отправляться путешествовать до 15 февраля.

15 февраля Сатурн войдет в десятый дом (карьера, достижения, цели) и даст больше фокуса на карьеру.

Сатурн был ретроградным с 26 июля, поэтому если с 26 июля что-то не решалось, задерживалось (ожидание документов, виз, загранпаспорта, ПМЖ, грин-карты, визы талантов, собеседования на гражданство) — эти вопросы начнут решаться после 28 ноября, когда Сатурн пойдет вперед.

Также будут решаться вопросы, связанные с юридическими документами, воссоединением семьи за границей, переездом мамы, судебными делами. Девятый дом — еще и образование: восстановление на обучение, пересдача экзамена, подтверждение диплома. Все это лучше делать после 28 ноября.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Рак гороскоп на ноябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
