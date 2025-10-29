Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в ноябре всем знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-noyabr-2025-kozerogi-proyavyat-sebya-vesam-risk-10710593.html Ссылка скопирована

Гороскоп на ноябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцы почувствуют необходимость отступить

У Близнецов появится возможность быть ответственным влиятельным лицом

Гороскоп на ноябрь 2025 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в ноябре 2025 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

видео дня

Гороскоп на ноябрь - Овен

Если вы ждали, когда прорастет семя, то полнолуние в Тельце может стать тем самым моментом, когда вы наконец увидите созревшие плоды. Телец управляет медленным расцветом - таким ростом, который не торопится, но вознаграждает за терпение. То, что происходит сейчас, доказывает, что постоянство - это своего рода магия. Урожай может выглядеть не совсем так, как вы себе представляли, но он несет в себе текстуру чего-то заслуженного.

Ожидается, что ваши отношения станут глубже, когда Венера перейдет в знак Скорпиона, активируя вашу зону трансформации. Этот транзит не довольствуется поверхностными связями - ему нужна честность на уровне души. То, что скрыто под красивыми словами и вежливыми обычаями, выйдет на поверхность и попросит признания и исцеления.

Гороскоп на ноябрь - Телец

Полнолуние в Тельце освещает ваше самоощущение, идентичность и начало личной жизни. Эта лунация ставит вас в центр истории. Это кульминация того, как вы проявляли себя в мире, и того, что вы готовы воплотить дальше. Старые версии себя могут отпасть, обнажив более приземленную, уверенную в себе и в своих силах личность. Но истинное равновесие наступит, когда Новолуние в Скорпионе начнет плести новую историю в вашем взаимодействии один на один, и вы сможете увидеть, как "я" уравновешивает "мы".

Гороскоп на ноябрь - Близнецы

Ноябрь - прекрасный месяц для того, чтобы прислушаться к своим мечтам. С таким количеством водной энергии, текущей через космос, ваш воздушный знак, управляемый логикой, может наконец выдохнуть. Завеса между мыслями и чувствами истончается, позволяя интуиции направлять вас туда, куда обычно ведет разум.

Это также месяц новых творческих союзов, особенно после того, как 7 числа Венера перейдет в знак Скорпиона, а ретроградный Меркурий переместится в тот же знак. Воздержитесь от подписания творческих контрактов, пока Меркурий не станет директным - терпение сейчас окупится позже.

Гороскоп на ноябрь - Рак

Новое видение или желание вот-вот появится на вашем горизонте, и Полнолуние в Тельце станет той искрой, которая сделает его видимым. Возможно, оно исполнится не совсем так, как вы себе представляли, но это часть волшебства - Вселенная часто преподносит нам то, чего мы не ожидали. Важно то, что эта лунация освещает семена, которые вы лелеяли, показывая, какие из них готовы расцвести, а какие нуждаются в более тщательном уходе.

Ретроградный Меркурий многому научит вас: насколько вы используете свой голос на работе и насколько вы отстаиваете свои идеи, чтобы их воспринимали всерьез. И последнее, но не менее важное: все отложенные благословения могут прийти во время вращения ретроградного Юпитера.

Гороскоп на ноябрь - Лев

Если вы претендовали на повышение или руководящую должность, Полнолуние в Тельце поставит карьерный рост прямо в поле вашего зрения. Но вот в чем дело: никто не поверит в вашу способность руководить, если вы сами этого не сделаете.

Это ваш космический зеленый свет для того, чтобы признать свой авторитет, довериться своим инстинктам и перестать ждать одобрения извне. Сделайте шаг вперед, выскажитесь и покажите миру, что вы готовы. Кстати, о доме. Новолуние в Скорпионе заставит вас задуматься о том, чем является ваше пространство - убежищем или железной клеткой.

Гороскоп на ноябрь - Дева

Когда вы в последний раз полностью просыпались от собственной чувственности, позволяя своему телу и эротическим чувствам впитывать красоту и искусство мира? Полнолуние в Тельце с Венерой, освещающей ваш знак, призывает вас восстановить связь с этим удовольствием. Это лунное приглашение почувствовать своей кожей, биением сердца, аппетитом желания и тем, как мерцает мир, когда вы обращаете на него внимание.

В оставшуюся часть месяца ожидайте очень интересных - а иногда и неудобных - разговоров. Мы говорим о закономерностях, которые постоянно проявляются, о динамике, которую вы считали понятной, и даже о поведении близких вам людей. Легко ли будет их услышать? Скорее всего, нет. Прольют ли они свет на те места, где вас ждет рост? Безусловно.

Гороскоп на ноябрь - Весы

Очень важно помнить, что в жизни существует не одна валюта. Деньги - это лишь одна из форм, и хотя они имеют свое место, это не единственное мерило ценности. Есть валюта внимания, времени, энергии. И, возможно, самая мощная из всех - валюта любви, доверия и творческого самовыражения.

Череда планет в Скорпионе в этом месяце станет для вас подтверждением этого. Ретроградный Меркурий подчеркивает вашу потребность в новых рисках. Старые стратегии могут застопориться, возможности могут появиться в замаскированном виде, а послание будет ясным: ничего не изменится, если вы не будете двигаться.

Гороскоп на ноябрь - Скорпион

Ваше присутствие имеет вес, и ваша уверенность не скрывается. Но позволите ли вы ей полностью реализоваться или скроетесь, чтобы освободить место для остальных? Полнолуние в Тельце - напоминание о том, что мир замечает, когда вы проявляете себя в полной мере. Через мгновение Венера переходит в знак Скорпиона, и наступает новолуние в Скорпионе. С ним появляется возможность переписать свою историю.

Это ваше космическое приглашение создать новое "я", которое не просто живет жизнью, а мифологизирует ее. Когда ретроградный Меркурий переходит в ваш знак, это становится космическим толчком к тому, чтобы отпустить привычки, которые отягощают ваш дух. Все рутины, за которые вы цеплялись (удобные, но застойные), могут вдруг почувствовать себя незащищенными, превратив этот момент в точку освобождения.

Гороскоп на ноябрь - Стрелец

Это месяц вашего дня рождения, но прямо сейчас ваша рабочая жизнь может показаться вам замедленной. Заявки отправлены, звонки не услышаны, и есть подкрадывающееся ощущение, что вы находитесь в неопределенности. Но примерно в период Полнолуния в Тельце ситуация начнет меняться. Возможности, которых вы так долго ждали, наконец-то появятся, но этого не произойдет, если вы будете сидеть сложа руки и надеяться только на удачу.

Ретроградный Меркурий прибывает в ваш знак, и все кажется немного медленнее, немного сложнее. Логика и интуиция - оба за столом, но они не всегда будут согласны, и в этом весь смысл. Это игра, в которой нужно замечать, куда ведет вас разум, а куда - инстинкты.

Гороскоп на ноябрь - Козерог

Ноябрьское полнолуние в Тельце - это пробуждение чувственности. Восхищение, желание и внимание исходят как от вас, так и от других, а энергия, связанная с украшением, удовольствием и присутствием, усиливается. Сейчас самое время посмотреть, насколько полно вы можете быть увидены. И как много себя вы готовы показать.

Каждый флирт, жест и искра связи - это урок присутствия, самооценки и магнетической силы, которую вы несете. В течение всего месяца звучит мягкий, но настойчивый призыв найти свой ритм между социальными связями и одинокими размышлениями. Обратите внимание на то, что доставляет вам удовольствие, а что истощает силы, и сделайте выбор в пользу того, что помогает вам оставаться на земле.

Гороскоп на ноябрь - Водолей

Перед тем как Новолуние в Скорпионе переместится в вашу зону карьеры, проведите тщательную инвентаризацию своего профессионального ландшафта. Поразмышляйте над тем, что действительно хорошо сработало в этом году, включая проекты, которые принесли удовлетворение, стратегии, которые дали результаты, и сотрудничество, которое зарядило вас энергией.

Когда Меркурий начнет ретроградное движение, ваши самые грандиозные идеи могут показаться перевернутыми иероглифами. Не ждите, что они обретут смысл в одночасье. Прислушайтесь к тому, что возникает в вашем сознании, и переводы появятся сами собой.

Гороскоп на ноябрь - Рыбы

Устраивайте званые ужины, ведь ваш месяц посвящен связям, а не изоляции. Полнолуние в Тельце зажигает вашу социальную жизнь, как медленный огонь. Земной, чувственный и полный тепла. Неожиданные приглашения могут прийти как раз тогда, когда вы уже смирились с тем, что останетесь дома, и напомнят вам, что радость часто приходит незапланированно.

Энергия Тельца жаждет комфорта и красоты, поэтому соберите людей за столом и заведите увлекательные разговоры. Ретроградный Меркурий в Стрельце поможет вам отсеять мечты о карьере, которые больше не соответствуют вашим желаниям, чтобы вы могли перенаправить свою энергию на то, что действительно расширяет вас в долгосрочной перспективе.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред